Ramazan topu zabıta memurunun üstüne patladı
|12 Mayıs 2019 15:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam ezandan 10 dakika önce patlayan Ramazan topunun bir zabıta görevlisini yaraladığı ortaya çıktı. Göğsünden ve ellerinden yaralanan zabıta memuru hastanede detavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde Ramazan topunu patlatmakla görevli olan 45 yaşındaki Bodrum Belediyesi zabıta görevlisi Ahmet Özbey, mekanizmayı kurdu. Uzaktan kumanda ile patlatılan Ramazan topu, iddiaya göre patlamadı. Aksaklığı kontrol etmek için mekanizmaya yaklaştığı sırada bir anda meydana gelen patlama sonucu evli ve 2 çocuk babası Ahmet Özbey yüzünden, göğsünden ve ellerinden yaralandı. Sağlık ekiplerince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralı zabıta memuru, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Ahmet Özbey'in tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.
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