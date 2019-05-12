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Saunada yanan emekli bankacı hayatını kaybetti
Samsun'da saunada yanan banka emeklisi bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
|12 Mayıs 2019 15:14
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Samsun'da saunada yanan banka emeklisi bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merkez Bankası Samsun Şubesi'nden emekli 1 çocuk babası Ahmet Koç (68) gittiği saunada sıcak taşın üzerine düşerek bir süre sırt üstü baygın halde kaldı. Bu sırada sırt kısmından yanarak yaralanan Ahmet Koç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ahmet Koç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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