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Orkide'nin kilosu bin liradan alıcı buluyor

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan ve 2 yıl önce hazırlanan proje kapsamında üretimine başlanan orkide bitkisinin bu yılki hasadına başlandı.
 12 Mayıs 2019 15:32
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Orkide'nin kilosu bin liradan alıcı buluyor

SAMSUN'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan ve 2 yıl önce hazırlanan proje kapsamında üretimine başlanan orkide bitkisinin bu yılki hasadına başlandı. Hasadı yapılan ve ciddi talep gören orkidelerin toz halinin kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkide, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izinle sökülüp tarlada yetiştirilmeye başlandı. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan ilk hasatta 12 ton ürün elde edildi. Bu yıl orkide bitkisinin ekim alanları da genişletildi. Hasadı yapılan orkidelerin toz hali ise kilogramı 800 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor.

'ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR'

19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, orkidenin yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salebin dondurmanın ham maddesi olarak kullanıldığını belirterek Samsun bölgesinde yaklaşık 34 çeşit orkide çeşit var. Biz bunlardan 4-5?nini tarıma elverişli olduğunu tespit ettik. Şu an 25 dönüm arazide orkide bitkisinin tarımını yapıyoruz. Bitkiden elde edilen yumrular henüz tarlada yaş halde kilosu 50 TL'den satılıyor. Çok ciddi bir talep var. Kuru olarak kilosu 400 liraya, toz hali ise kilogramı 800-1000 TL'ye satılıyor. Bölgemizde proje kapsamında üretilen ürün sayısı her geçen yıl artıyor. Bölgemizin toprak yapısı bu bitkiye çok uygun olduğu için verimli bir sonuç alıyoruz dedi.

'CEZA MİKTARI DA ARTIYOR'

Orkide bitkisinin koruma altında olduğu için doğadan koparılmasının yasak olduğunu da aktaran Karaman, ?Doğadan koparılması halinde cezası 60 bin TL. Her yıl ceza miktarı da artıyor. Metrekareden bir kilo yaş halde orkidelerin yumrularını alıyoruz. 1 dönüm yerde üretim bir aileye yetiyor. Yaş halde yıllık bir ton ürün aldığında. 50 bin TL?lik bir gelir elde edilmiş oluyorö diye konuştu.

G

DHA
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