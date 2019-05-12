Kan vermek ve iğne yaptırmak orucu bozar mı?
|12 Mayıs 2019 15:36
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Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu, "Kan aldırmak veya kan vermek orucu bozmaz" dedi.
Müftü Keşvelioğlu, kan stoklarının Ramazan ayında azalması üzerine vatandaşları kan vermeye davet etti.
Orucu nelerin bozup bozmadığına değinen Müftü Keşvelioğlu, "İğne yaptırmakta orucu bozmaz. Ancak vücuda keyif veren ya da gıda takviyesi sağlayan enjeksiyon orucu bozar. Buna göre oruçlu hastaya verilen serum orucu bozar.
Kulak damlası orucu bozmaz. Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmadığından ve arada kulak zarı olduğundan dolayı damla boğaza ulaşmadığından dolayı orucu bozmaz.
Göz damlası da orucu bozmaz, çünkü hem boğaza ulaşmamaktadır hem de gıda değeri taşımamaktadır.
Burun damlası orucu bozmaz. Yine aynı şekilde burun damlası da orucu bozmamaktadır. Zira burun damlası da gıda değeri taşımamakta, hem de boğaza çok cüzi bir kısmı ulaşabilmektedir.
Diş çektirmekte orucu bozmaz. Eğer kan boğaza giderse oruç bozulur" diye konuştu.
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