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Tokat çöreği iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Tokat'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan Tokat çöreği, ramazanda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor
 12 Mayıs 2019 16:00
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Tokat çöreği iftar ve sahur sofralarını süslüyor

Tokat yöresine özgü geleneksel lezzetler arasında yer alan Tokat çöreği, ramazanda iftar ve sahur sofralarını süslüyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çeken Tokat, zengin geleneksel lezzetlere de sahip. Kent ile özdeşleşen yöresel lezzetler arasında yer alan Tokat çöreği, lezzetinin yanı sıra hafifliği ile tok tutma özelliği sayesinde ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Lezzetini ve hafifliğini nohut mayasından alan çöreğin tuzsuz ve şekersiz yapılanlarının yanı sıra cevizli, kuru üzümlü ve kakaolu türü de bulunuyor.

Tokat çöreği ustası Ahmet Akıncı, AA muhabirine, dedesinden sonra babasının sürdüğü bu mesleği kendisinin de yaklaşık 60 yıldır yaptığını söyledi.

Tokat çöreğinin eski bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Akıncı, çöreğin lezzetini mayasından aldığına işaret ederek, "Nohutu kırıyoruz, daha sonra kavanozlara tuz ve sıcak su koyup 12 saat bekliyoruz. Mayanın hazır olduğunu tadından anlar ve hamura katarız. Mayalanma olmazsa çörek ekşi ve acı olabilir. İşin püf noktası mayasında. Yaklaşık 12-15 dakikada pişiyor. Üzerinde süslemeler de yapılıyor." diye konuştu.

Tokat çöreğinin doyurucu ve tok tutma özelliği dolayısıyla en çok ramazan ayında tüketildiğinin altını çizen Akıncı, şunları kaydetti:

"Sadesi de cevizli, kuru üzümlü ve kakaolusu da var. Mideyi rahat ettiriyor. Eskiden mahalle aralarında da satılırdı. Şimdi daha çok fırınlarda satılıyor. Tokat çöreği, pideden çok farklı. Pide farklı maya ile yapılır. Lezzetleri de farklı. İsteyenlere Almanya'ya dahi çörek gönderiyorum. Bu lezzetin peksimeti de yapılır."

Müşterilerden Osman Bulut da çöreğin çok lezzetli ve doyurucu olduğunu dile getirerek, "Çocukluğumdan bu yana severek tüketirim. Ramazan ayında ben daha çok iftarda tercih ediyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
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