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Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
|12 Mayıs 2019 16:12
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Köprüsü mevkisinde, yolcu midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
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