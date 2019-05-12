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Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı
 12 Mayıs 2019 16:12
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Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, midibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Tatlıkuyu Köprüsü mevkisinde, yolcu midibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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