Ramazan Bayramı tatili 2. el araç fiyatlarını arttırdı

Ramazan Bayramı öncesinde tatilcilerin 2. el araç almaya yönelmesi, fiyatların yaklaşık 5 bin TL artmasına neden olduğunu söyledi. Kocaeli Oto Pazarı'nda araçlarını satmak isteyen vatandaşlar, fiyatların daha çok yükselmesini beklediklerini söyledi.

Ramazan Bayramı öncesinde 2. el araç fiyatları, tatilcilerin araç almaya yönelmesi sebebi ile arttı. Yaşanan durumdan etkilenen Kocaeli'de bulunan oto pazarındaki satılığa çıkartılan 2. el araçların fiyatlarında yaklaşık 5 bin TL artış yaşandı. Yaşanan artış, araçlara olan ilginin azalmasına neden olurken, araç sahipleri fiyatların bayram öncesinde giderek artmasının beklendiğini söyledi. Geçen aylara oranla vatandaşların araçlarının normal fiyatını yaklaşık 5 bin TL arttırdığını söyleyen vatandaşlar, bu durumun Ramazan Bayramı'nda tatile çıkacak insanların araç satın almak istemesinden kaynaklandığını ifade etti. Ramazan Bayramı'na 1 hafta kala oto pazarında araçların yüksek fiyatlara alıcı bulabileceğini kaydeden vatandaşlar, fiyatların tatil sonrasında düşeceğini vurguladı.

"Ailelerin araçlara ihtiyaçları var, o yüzden fiyatların düşmesinin şu anda çok zor olduğu gözüküyor"

Pazardaki fiyatların yükselmesinin Ramazan Bayramı'ndan kaynaklandığını belirten Barış Ulaşan, daha önce de geldiği pazarda bir durgunluk yaşandığını gözlemlediğini dile getirerek, "Bugün aile aracımızı satmak için pazara geldim. Şu anda pazarın nabzını ölçmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalara göre bu hafta ilginin az olduğu görülüyor. O da Ramazan'dan kaynaklanıyor olsa gerek. İnsanların oruçlu olmasından dolayı, belki öğlenden sonra hareketlenebilir. Fiyatlara gelecek olursak, sıfır araçlara oranla 2. el araçlar daha çok rehavet görüyor. Çünkü 2. el araçlar bilindik, sahipleri araçlarını iyi tanıyor. İzlenimlerime göre 2. el araçlara daha çok ilgi var. Çünkü bilinen araçlar, daha çok kullanışlı. Sıfır el aracı gidip aldığınızda daha önce onu kullanan kimse olmadığı için tepkimelerini bilemezsiniz. O yüzden 2. ele rehavet daha çok. Benim de tavsiyem 2. elden yana. Bence fiyatlar düşmeyecek. Çünkü ÖTV'de düşüş yok. İkinci elde fiyatlar makul yine de. Ama önümüzde bayram var, yaz geliyor. Ailelerin araçlara ihtiyaçları var. O yüzden fiyatların düşmesinin şu anda çok zor olduğu gözüküyor" dedi.

"Bayram üstü diye fiyatları iyice yükseltiyorlar"

Aracını satmak için Dilovası'ndan İzmit'e geldiğini ifade eden Murat Koç isimli vatandaş, "Bu pazara ikinci gelişim geçen aya göre ilginin çok daha az olduğunu gördüm. Fiyatlar yüksek. İkinci el, 1995 model bir araba için bile insanlar, 'Değişeni, çürüğü var mı, kazası var mı' diye soruyor. Kendi yaşındaki aracın bile değişenini soruyorlar. Devletin 2. el araçlar için bir çözüm bulması lazım. Geçtiğimiz aylarda fiyatlar daha düşüktü. 1995 model arabaya 15 bin TL fiyat yazdığınızda insanlar çok pahalı olduğunu söylüyor. Galericiler gelip zaten araçları ölü fiyata alıyorlar. Senden 12 bin TL'ye alıp, 15 bin-17 bine satıyor. Yani bunlar için bir çözüm üretilmesi lazım. Bu fiyatların düşeceğini sanmam. Bayram üstü diye fiyatları iyice yükseltiyorlar. İnsanlar, memleketine gidecek diye araç almak istiyor. Bundan dolayı fiyatlar yüksek. Bayrama 2 hafta kala araçlar satılır ama fiyatlar yüksek. Ama sıfır araçlarda fiyatlar daha yüksek" diye konuştu.

"Bayram öncesinde bu fiyatlarda bin TL civarında artış olacak"

Bülent Ertunç isimli vatandaş ise, Ramazan Bayramı öncesinde araç fiyatlarının bilinçli olarak yükseltildiğini ifade ederek, "Bu pazarda hem araç alıyoruz hem de satıyoruz. Şu anda satım için geldik. Ama fiyatlar çok şişkin. Aşırı bir şişkinlik var. Aracın piyasasındaki fiyatının üzerine en az 5 bin TL daha koyarak satıyorlar. Benim galerici arkadaşlarım var, onlarla da bu konuyu görüştüm. Herkes aracının fiyatını en az 4 bin-5 bin TL arttırarak satıyor. Bunlar şu andaki gerçek fiyatlar değil. ÖTV'den ve benzeri durumlardan dolayı insanlar 2. el araca yöneliyor. Ama 2. eldeki bu fiyatlar daha çok yukarı çıkartılacak. Bayram öncesinde bu fiyatlarda bin TL civarında artış olacak. Ama talep artacak. Çünkü bayram geliyor, insanlar tatile gidecek. İster istemez herkes bu küçük artışlara bakmadan aracını alıp tatile gidecek. Ama tatil sonrasında satılan bu araçlar tekrar pazara gelecek.