Polis adayları, fiziki yeterlilik parkurunda ter döküyor
|12 Mayıs 2019 16:32
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Polis Akademisi Başkanlığı, 24. Dönemde Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 3 bin kadın öğrenci alımı yapacağını duyurmasının ardından Yozgat'ta şartları uyan bayan adaylar, fiziki yeterlilik parkurunda ter döküyor.
Celal Atik Spor Salonu'nda kurs yetkilisi Fatih Akgül, Beden Eğitimi Öğretmeni Oğuzhan Vural, Necip Eren Dilek ve Efgan Taş, POMEM sınavının spor mülakatına hazırlanan 55 bayan adayın başarılı olabilmesi için eğitim başlattı. Kurs kapsamında zamana karşı yarışan adaylar yüksek atlama, takla atma, ağırlıkla koşu, çeviklik ve reaksiyon hızı ile ilgili eğitime tabi tutuluyor. Spor salonunda ter döken bayan adaylar hem kendileriyle hem de kursa gelen diğer adaylarla başarılı olmak için kıyasıya yarışıyor. Yaklaşık 55 kişinin fiziki yeterlilik eğitimi aldığı hazırlık kursunda bayan adaylar büyük oranda başarı sağlıyor.
Haftada 3 gün bayanların fiziki yeterlilik parkurunda ter döktüğünü söyleyen kurs yetkilisi Fatih Akgül, "2009 yılından bu yana Yozgat'ta POMEM, PAEM, BESYO, MSÜ, Bekçilik kurslarına Yozgatlı gençlerimizi hazırlıyoruz. Kurslarımız şehit ve gazi yakınlarına ücretsizdir. Kurslarımız hafta içi pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 20.45 ile 22.00 saatleri arasında Celal Atik Spor salonunda devam etmektedir. Kursumuz Yozgat'ın en çok öğrenci kazandıran kursudur. Bizim amacımız Yozgat'ımıza ve Yozgatlı gençlerimize hizmet etmektir. Şuan kursumuzda 55 öğrenci bizimle hazırlanmaktadır. Bu hazırlanan öğrencilerimiz, 2 bin 500 lisans, 500 ön lisans alımı yapılacak olan Güven Masasında çalışacak POMEM alımıdır. Çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Sınavın bayramdan sonra yapılmasını bekliyoruz. Bize güvenen ve bizle sınava hazırlanan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.
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