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YKS'ye girecek adaylar için sınav provası

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) kısa bir süre kala öğrenciler, cumartesi ve pazar günü "Gerçek Mekan Gerçek Sınav" adı verilen deneme sınavında kendilerini test etme şansı yakaladı.
 12 Mayıs 2019 16:40
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YKS'ye girecek adaylar için sınav provası

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) kısa bir süre kala öğrenciler, cumartesi ve pazar günü "Gerçek Mekan Gerçek Sınav" adı verilen deneme sınavında kendilerini test etme şansı yakaladı. Öğrencilerin ve velilerin gerçek sınav heyecanı yaşadığı deneme sınavına bazı öğrenciler ise geç kaldığı için alınmadı.

İzmir Sınav Eğitim Kurumları, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Yerleşkesinde, "Gerçek Mekan Gerçek Sınav" adı verilen deneme sınavı gerçekleştirdi. Düzenlenen sınav provasına İzmir Sınav Koleji, Şirinyer Sınav Anadolu Lisesi, Mavişehir Sınav Anadolu Lisesi, Buca, Karşıyaka, Bornova ve Gaziemir kurs merkezlerinde kayıtlı 10 bine yakın öğrenci katıldı. ÖSYM'nin üniversiteye giriş sınavında uyguladığı tüm kuralların geçerli olduğu sınavda, öğrenciler cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve pazar günü de Alan Yeterlilik Testinde (AYT) kendilerini deneme imkanı buldu. Sınav, YKS'de olduğu gibi saat 10.15'te başladı ve saat 10.00'dan sonra gelen öğrenciler, sınava girecekleri binaya alınmadı. Önceki yıllarda olduğu gibi öğrencilerin birebir sınav ortamını yaşamalarını ve gerçek sınavda hata yapmalarını önlemek amacıyla özel önlemlerin alındığı sınavda; cep telefonu, saat, çanta ve elektronik araç gereçlerin girişine izin verilmedi. Kimliği ve sınava giriş belgesi olmayan öğrenciler de sınava alınmadı.

Öğrenciler heyecanlı

Düzenlenen sınavda büyük heyecan yaşadıklarını ifade eden öğrenciler, güzel bir deneyim yaşadıklarını ifade ederken, İzmir Sınav Eğitim Kurumları Kurucusu, Matematik Öğretmeni İlker Sümer ise 11 yıldır bu uygulamayı yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz bu uygulamayla ciddi deneyimler kazanıyor. Hem fiziki hem mental anlamda öğrencileri sınava hazırlıyoruz. Öğrenciler ve veliler çok mutlu oluyorlar, aynı stresi yaşıyorlar. Öğrenciler stresle ciddi hata yapabiliyorlar. Hayatlarında bir defa girecekleri sınavı birkaç provayla onlara yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Gerçek sınav provası

10 bine yakın öğrencinin sınava katıldığını aktaran Buca Sınav Kurs Merkezi Müdürü Emre Döker de, "Öğrenciler zaman yönetimini öğreniyor. Bazı öğrenciler son saniyede sınava yetişti, bazıları yetişemedi ve sınava giremedi. Gerçekte neyle karşılaşacaklarına dair önemli bir ipucu aslında bu sınav. ÖSYM'nin uyguladığı güvenlik kurallarını bu sınavda da uyguluyoruz" diye konuştu. Velilerin, bu sınavı öğrencilerden daha çok önemsediğini ifade eden Döker, "Dışarıda çocuklarını ağlayarak gönderenleri, Kur'an okuyanları ve okunmuş pirinci çocuklarına yedirenleri görüyoruz. Veliler aynı heyecanı yaşıyorlar ve gerçek sınavın provasını yapıyorlar" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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