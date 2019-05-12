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16 yaşındaki Başak'tan 11 gündür haber alınamıyor
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 11 gündür haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı arama çalışmaları devam ediyor
|12 Mayıs 2019 16:44
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 11 gündür haber alınamayan işitme ve konuşma engelli Başak Saral'ı arama çalışmaları sürüyor.
Önerler Mahallesi'ndeki evinden 11 gün önce ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Başak Saral'ı (16), arama çalışmaları Ulaş Mahallesi'ndeki arazide yürütülüyor.
Çalışmalarda çok sayıda jandarma personeli yer alıyor. Bu arada Başak Saral'ın cep telefonundan en son sinyal alınan Silivri'de de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Sosyal medya gruplarından yapılan paylaşımların yanı sıra kentteki reklam panolarına da Başak Saral'ın fotoğrafı ile bulunması halinde irtibata geçilebilecek numaraların yer aldığı ilanlar asıldı.
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