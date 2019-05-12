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Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü!

Tekirdağ sahilleri yılda birkaç kez yaşanan 'kırmızı gelgit' ile yine turuncuya boyandı. Marmara Denizi'ndeki kirliliğin en önemli göstergesi olan kırmızı gelgit havadan görüntülendi. Hidrobiyolog Levent Artüz, "Marmara Denizi bize artık yüzünü kızartıyor" dedi.
 12 Mayıs 2019 16:53
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Marmara Denizi'nde şaşırtan görüntü!

Türk Hava Kurumu (THK) Tekirdağ Sportif Havacılık Kulübü eğitmeni olan Kadir Aksoy, yamaç paraşütü açısından popüler yerlerden biri olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı, Uçmakdere ve Ganos Tepesi'nden uçuşlar yapıyor. Aksoy, son uçuşu sırasında Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahillerindeki kırmızı gelgiti de görüntüledi. Bölgede yamaç paraşütü eğitmeni olması nedeniyle sürekli olarak paraşütle atlayış yaptığını belirten Aksoy, "İlginç bir görsel oluşturan böyle bir manzaraya karşı kayıtsız kalamadım ve görüntüledim. Ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Bu durum sahil boyunca devam ediyor" diye konuştu.

'MARMARA BİZE YÜZÜNÜ KIZARTIYOR

Marmara Denizi'nin Değişen Oşinografik Şartlarının İzlenmezi (MAREM) Projesi lideri hidrobiyolog Levent Artüz, turuncu görüntünün 'red tide' (kırmızı gelgit) olarak adlandırılan bir reaksiyon olayı olduğunu ve yılda birkaç kez tekrarladığını söyledi. Artüz, 1980'lerden sonra oluşan bu durumun, kirliliğin en direk bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Marmara Denizi artık bize yüzünü kızartıyor" dedi.

RED TİDE (KIRMIZI GELGİT) NEDİR?

Bu biyolojik oluşum, genellikle ilkbahar ayları sonu veya yaz aylarında sıcak sularda görülüyor. Çoğunlukla bazı canlı türlerinin sürü halinde hareket etmesi nedeniyle oluşuyor. Bu sürüler bulundukları suya kırmızı bir renk veren ve zaman zaman öldürücü bir etkiye de sahip olan toksin salgılıyorlar. Bu toksinlerin yoğunluğuna göre su renk değiştiriyor.
DHA
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