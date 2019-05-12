1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversiteli İrem'in kahreden ölümü!

Burdur'da, mart ayında üniversite öğrencisi İrem Su Akkaya'nın (19) yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
 12 Mayıs 2019 16:57
Yazdır
Üniversiteli İrem'in kahreden ölümü!

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi kavşağında, 13 Mart günü sabah saatlerinde Süleyman Emre Kılınç yönetimindeki 42 DIP 19 plakalı otomobille Emre Esmer yönetimindeki 03 RF 575 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Süleyman Emre Kılınç ile yanındaki İrem Su Akkaya ve Beyza Din (19) ve diğer otomobilin sürücüsü Emre Esmer yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta'daki özel hastaneye sevk edilen MAKÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi İrem Su Akkaya, bir gün sonra yaşamını yitirdi.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emre Esmer'in, 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı da öne sürülen Esmer, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak' suçundan tutuklandı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobillerin İstiklal Yerleşkesi'nden çıkıştaki ışıklı kavşakta çarpıştığı, kazayı görenlerin ilk müdahalesini yaptığı, ardından da yaralıların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü yer aldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hasta yakını profesörün odasını kundakladı
12 Mayıs 2019 18:01		 16 yaşındaki Başak'tan 11 gündür haber alınamıyor
12 Mayıs 2019 16:44
Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
12 Mayıs 2019 16:12		 Saunada yanan emekli bankacı hayatını kaybetti
12 Mayıs 2019 15:14
Ramazan topu zabıta memurunun üstüne patladı
12 Mayıs 2019 15:03		 Emniyetten 'Ali Demir' açıklaması
12 Mayıs 2019 14:59
Trafikte kapısı açık seyreden otomobil tehlikeye davetiye çıkardı
12 Mayıs 2019 14:29		 Gaziantep'te sahte para operasyonunda 2 tutuklama
12 Mayıs 2019 13:55
Yeniçağ Gazetesi yazarına saldıran 6 kişi yakalandı
12 Mayıs 2019 13:35		 Ambulans şoförünün darbedildiği iddiası
12 Mayıs 2019 13:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
Bakan Mustafa Varank, tramvayda görüntülendi
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a4 kağıdı 4
eşek herif 1
pepee 1
bang bang 3
senden bir halt olmaz 2
x,y,z 5
belediyelere t.c.ibaresi asmak riyakarlıktır 2
dalıp gitmek 3
cacık 1
hadsiz 2
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam