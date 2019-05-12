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Bursalı kadın muhtar ve mahalleliden örnek proje

ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Ayşe Gülhan 9 ay önce ülkesine dönüş yaparak, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl İlçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı oldu.
 12 Mayıs 2019 17:01
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Bursalı kadın muhtar ve mahalleliden örnek proje

ALMANYA'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Ayşe Gülhan 9 ay önce ülkesine dönüş yaparak, çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl İlçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı oldu. Seçimleri kazanan Gülhan, mahalleli kadınlar ile birlikte haftanın 3 günü sokak sokak gezerek temizlik yapıyor, çöpleri topluyor ve asfaltı süpürüyor. Gülhan'ın muhtarlığı kazandığı seçimlerde 40 oy farkla kaybeden ikinci adayın ise öz ağabeyi Şaban Aker olması dikkat çekti.

Almanya'nın Stuttgart şehrinde ailesiyle birlikte yaşayan Ayşe Gülhan, 9 ay önce çocukluğunun geçtiği Bursa'nın İnegöl ilçesi Bilal Mahallesi'ne muhtar adayı olmaya karar verdi. Alman vatandaşlığından çıkarak ikametgahını Bilal Mahallesi'ne aldıran Gülhan, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için muhtar adayı oldu. Türkiye'ye gelen Ayşe Gülhan, seçim çalışmalarına başladı. 4 adayın yarıştığı yerel seçimlerde Gülhan, en yakın rakibi ve aynı zamanda öz ağabeyi olan Şaban Aker'e 40 oy fark atarak muhtar seçildi.

SOKAK SOKAK GEZİP TEMİZLİK YAPIYORLAR

Muhtar seçildikten sonra çalışmalarına başlayan Gülhan'ın ilk projesi 'temizlik' üzerine oldu. Muhtar Gülhan, mahallenin kadınlarıyla iş birliği yaparak, sokak sokak gezip çöp topluyor, asfaltı süpürüyor. Haftanın 3 günü, temizlik yapan mahalleli ile muhtar Gülhan, bu projeyle mahallelerinin daha temiz ve yaşanabilir olmasını amaçlıyor. Projeyle ilgili konuşan Bilal Mahallesi Muhtarı Ayşe Gülhan, "İlk projelerimin arasında olan çalışmayı hayata geçiriyoruz. Mahallemizin kadınlarıyla birlikte temizlik yapıyoruz. Halkımızı bilinçlendirip, çocuklarımıza daha güzel çevre bırakmak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. 3 gündür temizlik yapıyoruz. Topladığımız çöpler belediye ekiplerince alınacak" dedi. Öte yandan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, temizlik yapan kadınları ve muhtarı ziyaret ederek, kendilerine çiçek hediye edip, anneler gününü kutladı.
DHA
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