1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 9 firmanın sözleşmeleri çeşitli nedenlerle feshedildi.
 12 Mayıs 2019 17:06
Yazdır
TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 9 firmanın sözleşmeleri çeşitli nedenlerle feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bir firmanın kendi isteğiyle, 4 firmanın yıllık vize yaptırmadığından, 3 firmanın olumsuz ara kontrolü, 1 firmanın da talimata aykırılık nedeniyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri TSE tarafından iptal edildi.

Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksine davranış durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma başlatılacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi
12 Mayıs 2019 18:21		 Tekirdağ'da bedelli askerler yemin etti
12 Mayıs 2019 18:06
Polis adayları, fiziki yeterlilik parkurunda ter döküyor
12 Mayıs 2019 16:32		 İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
12 Mayıs 2019 15:10
Haydarpaşa'da 1700 yıllık tarih ortaya çıkarıldı
11 Mayıs 2019 23:51		 Nesli tehlikede olan 4 kuş türü için özel çalışma
11 Mayıs 2019 22:22
Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyat
11 Mayıs 2019 22:02		 YTB'den öğrenci seçimi için yazılı sınav
11 Mayıs 2019 20:42
Lazerli 'tarih bekçileri'
11 Mayıs 2019 20:38		 Deniz patlıcanı avlamak yasaklandı
11 Mayıs 2019 18:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
Bakan Mustafa Varank, tramvayda görüntülendi
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haramzade değilim ki devlet yardımı alayım 4
hattori hanzo 3
hadsiz 2
Seni anlamaya çalışıyorum 2
Su savaşları 1
Sadece sordum 3
demiri pas insanı hırs kemirir 1
İtimat etmek 3
memurlar.net bağımlılığı 3
ben ak partiliyim sen chp'li 1
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam