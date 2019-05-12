TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti
Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 9 firmanın sözleşmeleri çeşitli nedenlerle feshedildi.
|12 Mayıs 2019 17:06
|Yazdır
Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 9 firmanın sözleşmeleri çeşitli nedenlerle feshedildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bir firmanın kendi isteğiyle, 4 firmanın yıllık vize yaptırmadığından, 3 firmanın olumsuz ara kontrolü, 1 firmanın da talimata aykırılık nedeniyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri TSE tarafından iptal edildi.
Söz konusu firmalar, "hizmet yeterlilik belgeli" faaliyet gösteremeyecek, aksine davranış durumunda haksız rekabet hükümlerine göre hukuki kovuşturma başlatılacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi
12 Mayıs 2019 18:21
|Tekirdağ'da bedelli askerler yemin etti
12 Mayıs 2019 18:06
|Polis adayları, fiziki yeterlilik parkurunda ter döküyor
12 Mayıs 2019 16:32
|İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
12 Mayıs 2019 15:10
|Haydarpaşa'da 1700 yıllık tarih ortaya çıkarıldı
11 Mayıs 2019 23:51
|Nesli tehlikede olan 4 kuş türü için özel çalışma
11 Mayıs 2019 22:22
|Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyat
11 Mayıs 2019 22:02
|YTB'den öğrenci seçimi için yazılı sınav
11 Mayıs 2019 20:42
|Lazerli 'tarih bekçileri'
11 Mayıs 2019 20:38
|Deniz patlıcanı avlamak yasaklandı
11 Mayıs 2019 18:23