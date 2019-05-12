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20 öğrenci, köy köy gezip 'iyilik dağıtıyor'

Muş'ta üniversitenin İyilik Atölyesi Topluluğu bünyesinde bir araya gelen gönüllü 20 öğrenci, köyleri ziyaret ederek çocuklara hediyeler dağıtıp, onlarla oyunlar oynuyor
 12 Mayıs 2019 17:26
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20 öğrenci, köy köy gezip 'iyilik dağıtıyor'

Muş'ta, İyilik Atölyesi Topluluğu üyesi üniversite öğrencileri, kendi imkanlarıyla topladıkları kırtasiye malzemesi ve oyuncakları köy çocuklarına dağıtıp onlarla oyunlar oynuyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Varto Meslek Yüksekokulunda oluşturulan İyilik Atölyesi Topluluğu'na üye 20 öğrenci, "Köy Çocuklarının Gönüllerine Dokunuyoruz" projesi kapsamında köy köy gezerek çocukları sevindiriyor.

Gönüllü öğrenciler, kendi imkanlarıyla topladıkları okul öncesi eğitim seti, 75 çocuk ajandası, 75 çocuk dergisi, 65 boyama kitabı, 300 okuma kitabı ile 65 diş fırçası setini, Varto Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nevin Turan Özek ile ziyaret ettikleri Mercimekkale İlkokulundaki 65 çocuğa hediye etti.

Hediyelerin dağıtımının ardından palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencileri, gün boyunca okul bahçesinde şarkılar eşliğinde köy çocuklarıyla oyunlar oynadı.

Köy çocuklarının yüzlerini boyayan üniversiteliler, hem onları sevindirdi hem de mutluluklarını paylaştı.

- "Amacımız köy çocuklarının gönlüne dokunmak"

Proje Koordinatörü ve Varto Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Benzer çalışmaları sürdürmek istediklerini anlatan Kaymaz, şöyle konuştu:

"Amacımız köy çocuklarının gönlüne dokunmak. Üniversite olarak sahaya inerek topluma yararlı olmayı amaçladık. Hedefimiz köy çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmak. Köy çocuklarında üniversite bilincinin şimdiden oturmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda kendi öğrencilerimizin sosyal sorumlulukta yer alarak toplumun bireyi olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz."

Palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencisi Meryem Coşkun, çocukları eğlendirmek, güldürmek ve gönüllerine dokunmak için köy okullarına gittiklerini ifade etti.

Köyde ilk kez palyaço gören çocuklar olduğunu aktaran Coşkun, "Çocuklarla oyunlar oynadık, dans ettik, eğlendik ve güldük. Mutluyum, onlar kadar ben de mutlu oldum. Diğer köy okullarına da gitmeye her zaman gönüllüyüm." dedi.

Gönüllü öğrencilerden Behiye Tunç da köy çocuklarının yüzündeki sevinci görünce kendilerinin de çok mutlu olduğunu ifade etti.

- Çocuklar mutlu

Köy okulu öğrencilerinden Aleyna Yıldız da "Ağabeylerimiz ve ablalarımız geldi, çok mutlu olduk. Bize hediyeler verdi. Oyunlar oynadık çok eğlendik." diye konuştu.

Ersin Alkaş da palyaço ve yüz boyama etkinliğinden çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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