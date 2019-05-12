Karnından 3,5 kilogramlık kitle çıktı
|12 Mayıs 2019 17:36
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran gencin karnından 3,5 kilogramlık kitle çıkarıldı.
İlçede yaşayan 20 yaşındaki M.E, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle Akçakale Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğinde muayene oldu.
Yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen hastaya, Op. Dr. Mehmet Gümer ve Uğraş Daban tarafından operasyon yapıldı.
Operasyonda hasta M.E'nin karnından 3 kilo 500 gram ağırlığında kitle çıkarıldı.
Op. Dr. Gümer, yaptığı açıklamada, hastanın 2 aydan bu yana karın ağrısı ve şişlik hissi nedeniyle yemek yiyemez duruma geldiğini söyledi.
Tetkikler sonucunda bir kitlenin, hastanın dalak kısmını tamamen kapladığını tespit ettiklerini ifade eden Gümer, "Hastamıza bilgilendirme yaptıktan sonra ameliyat olması gerektiğini anlattık. Yaptığımız ameliyatla yaklaşık 25 santimetre büyüklüğünde ve 3,5 kilogram ağırlığındaki kistik yapıyı çıkardık. En büyük mutluluğumuz hastamızın ameliyatının başarılı geçmesi ve sağlığına kavuşmuş olması." diye konuştu.
Hasta E.M. de sağlığına kavuştuğu için doktorlara ve sağlık personeline teşekkür etti.
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