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DSP İstanbul'da aday çıkarmama kararı aldı

Genel Başkan Önder Aksakal:- "DSP Parti Meclisi, bugün yaptığı toplantıda yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. 23 Haziran seçimlerinde sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir"
 12 Mayıs 2019 17:41
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DSP İstanbul'da aday çıkarmama kararı aldı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, 23 Haziran'da İstanbul'da yapılacak seçimde aday çıkarmama kararı aldıklarını bildirdi.

Aksakal, DSP Genel Merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, 31 Mart seçimlerinin partileri için sonuçlandığını ve seçmen iradesinin tecelli ettiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta aldığı kararla kanunsuz bir şekilde oluşturulan bazı sandık kurullarını gerekçe göstererek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdiğini anımsatan Aksakal, şöyle dedi:

"DSP olarak böyle bir kanunsuzluğa sessiz kalmamız düşünülemezdi. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Muammer Aydın adaylıktan çekilmiştir. DSP Parti Meclisi, bugün yaptığı toplantıda yeni bir aday göstermemeyi kararlaştırmıştır. Bundan sonra, 23 Haziran seçimlerinde sonucu İstanbul seçmeninin kararı belirleyecektir. Bu süreçte demokrasi ve hukukun egemen kılınması en önemli beklentimizidir. Kanunsuz oluştuğu YSK tarafından onaylanan sandık kurullarının, ilçe seçimlerini de yapmış olduğu seçimde, 39 ilçenin de seçimlerinin yenilenmesi kararının verilmesi kamu vicdanını bir parça da olsa rahatlatacaktır. Bu süreçte partimize yönelik ahlaki olmayan ve her kesimden gelebilen mütecaviz saldırılara da maruz kaldık. Bu saldırıları tümüyle reddediyoruz ve iddia sahiplerine iade ediyoruz."

Açıklamasının ardından, "DSP'nin destekleyeceği bir aday olacak mı?" sorusunun yöneltildiği Aksakal, "Açıklamamız bundan ibaret, bundan sonraki yorum size ait." ifadesini kullandı.

- "Kazananın hakkı teslim edilmeli"

DSP'nin 31 Mart yerel seçimlerindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muammer Aydın da yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylığından çekildiğini, partisinin başka bir aday göstermeyeceğini ifade etti.

İstanbul'da seçimin bittiğini, Ekrem İmamoğlu'nun seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"17 senedir 'milli irade' diyenler, sandıktan çıkan milli iradeye sahip çıkmamışlardır. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. 23 Haziran'da çıkacak sonuca itibar edecekleri de gözükmemektedir. O nedenle sandık ve hukuk güvenliği önem taşımaktadır. DSP için en önemli şey demokrasinin varlığıdır. Demokrasi varsa, siyasi partiler de seçim de vardır. Demokrasi varsa, sandıktan çıkan milli iradeye itibar var. 17 senenin sonunda AKP kaybetmeye tahammül edemediği için bu seçimlerin iptali için gerekli baskıyı oluşturarak YSK'nin aldığı hukuksuz kararla daha evvel nasıl mühürsüz oylar geçerli sayıldıysa bu sefer de bize göre gerekçesi açıklansa dahi aynı zarftan çıkan dört oydan üçü geçerli, biri geçersiz, bunun kabul edilebilmesi asla mümkün değil. Hukuk, demokrasiyle beraberken vardır."

Aydın, hukuksuzluğun karşısında olduklarını vurgulayarak, "Kazananın hakkı teslim edilmelidir." dedi.
Anadolu Ajansı
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