1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı

Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.
 12 Mayıs 2019 17:56
Yazdır
Bingöl'de çatışma: 2 asker yaralı

Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas yaşandı. Çıkan çatışmada iki asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede geniş çaplı operasyonun sürdüğü öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
12 Mayıs 2019 17:22		 Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon
12 Mayıs 2019 10:47
'FETÖ'cü' iftirası adaletten döndü
12 Mayıs 2019 09:41		 Bedirhan bebeği şehit eden teröristlerden biri daha yakalandı
11 Mayıs 2019 23:36
Tunceli'de teröristlerin 3 kamp alanı imha edildi
11 Mayıs 2019 23:26		 Tunceli'den acı haber: 1 asker şehit
11 Mayıs 2019 21:20
Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma
11 Mayıs 2019 20:34		 O terörist 5 aylık hamileymiş
11 Mayıs 2019 20:30
Tekirdağ'da bir DEAŞ'lı terörist yakalandı
11 Mayıs 2019 19:38		 PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı
11 Mayıs 2019 17:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
Bakan Mustafa Varank, tramvayda görüntülendi
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hattori hanzo 3
her şey çok kötü olacak 1
kadınların salata yapamaması 2
sözlük canavarı 3
yıllar sonra buraya bakmak 1
Ben hariç hepiniz yanacaksınız 2
belediyelere t.c.ibaresi asmak riyakarlıktır 2
cumhurbaşkanı erdoğan'ın 39 ilçede miting yapması 2
borcam 7
hadsiz 2
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam