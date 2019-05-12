Tekirdağ'da bedelli askerler yemin etti

Saray 41. Komando Tugay Yardımcı Komutanlığı'nda vatani görevlerini yapan bedelli erler yemin ettiler.

19. Dönem bedelli erlerin yemin töreni Pazar günü Saray 41. Komando Tugay Komutanlığı'nda yapıldı. Törene 41. Komando Tugay Yardımcı Komutanı Tank Albay Fatih Solmazlar, Yargıtay Tetkik Hakimi Emine Solmazlar, Saray İlçe Jandarma Komutanı Emrah Kaya, Saray İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fehmi Çüren, Saray SGK Müdürü Mustafa Kazar, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda asker yakını katıldı.

Yüzbaşı Uğur Yazıcı'nın sunumunu gerçekleştirdiği 294 bedelli erin yemin ettiği törende duygusal anlar da yaşandı. Tören açılış konuşmasının başında Komando Tugay Komutanlığı hakkında bilgiler veren 41. Komando Tugay Yardımcı Komutanı Tank Albay Fatih Solmazlar, "Kırklareli, Vize ve Saray'da 41. Komando Tugay Komutanlığı'nın birlikleri bulunmakta ve bu iki yerde de 19. Dönem bedelli erlerimiz ayın 24'ünden itibaren katılımlarını tamamladılar ve yaklaşık 247 er Vize Garnizonunda. 294 er Saray Garnizonunda 19 gündür eğitimlere tabi tutuldu ve bugün yeminlerini icra ettiler. Bugünün özel bir anlamı var. Belki hiçbir bedelli yeminlerine denk gelmeyecek özel bir anlamı var. Bugün 12 Mayıs Anneler Günü. Başta aramızdan ayrılan annelerimizi rahmetle anıyoruz. Tüm annelerimizin anneler gününü 41. Tugay Komutanlığı adına kutluyorum. Arkadaşlarımız bu kısa süre içerisinde yürüyüşleriyle, eğitimleriyle iyi seviyeye geldiler ve şimdide anneler gününüzü kutlamak için yanınıza geliyorlar" dedi.

Albay Solmazlar'ın talimatının ardından erler, anneler günü münasebetiyle gizledikleri karanfilleri koşarak annelerine sarılarak takdim ettiler. Bir anda böyle bir sürprizle karşılaşan asker anneleri şaşkınlıklarını gizleyemezken, gözyaşlarına hakim olamayan aileler duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Saray 41. Komando Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapan 19. Dönem bedelli erler, Türk bayrağı ve tüfeğin üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Bedelli erlerin yemin etmesinin ardından birliğe ilk katılan Piyade Er Fırat Şirin tarafından yaş kütüğüne dönem plaketi çakılmasının ardından başarılı personele ve birliğe ilk katılan personele 41. Komando Tugay Yardımcı Komutanı Tank Albay Fatih Solmazlar tarafından hediye ve başarı belgeleri verildi. Yemin eden erler adına Piyade Er Oğuzhan Karadayı'nın konuşmasının ardından Komando Andı okundu.

Komando Andının okunmasının ardından konuşan Albay Solmazlar, "Unutulmayacak bir törene şahitlik ettiniz. Sizlerle birlikte bu törene Türkiye Cumhuriyetini temsilen şanlı al bayrağımızda şahittir. Çanakkale'de, kurtuluş savaşımızda, Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadele harekatında ve 15 Temmuz menfur darbe girişiminde, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatında yiğitçe mücadele ederek canlarını aziz vatana feda eden bütün şehitlerimiz de şahittir. Bugün bize güzel ülkemizde özgürce yaşama hakkını bahşeden Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları da şahittir. Değerli Mehmetçiklerim bu yeminle birlikte sizden milletimize sadakatle hizmet edeceğinize, emirlere ve amirlerinize mutlak itaat edeceğinize, ulusumuzun güvenine layık olacağınızı ve Atatürkçü düşünce sistemine gönülden bağlı kalacağınızı beyan ettiniz. Bu beyanın teminatı şeref ve namustur. Şeref ve namus Türk ulusu için hava ve su kadar, toprak kadar lazımdır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza ana unsurun vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Tören sonunda ise aileleri kısa dönem erler ile doyasıya hasret giderdi.