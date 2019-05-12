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Şehit öğretmenin annesine anlamlı ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Milli Hasan Gümüş, Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi, Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek anneler gününü kutladı.
 12 Mayıs 2019 18:11
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Şehit öğretmenin annesine anlamlı ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Milli Hasan Gümüş, Batman'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi, Zehra Yalçın'ı ziyaret ederek anneler gününü kutladı.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Milli Hasan Gümüş, Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'nın annesi Zehra Yalçın'ı ziyarett ederek Anneler Günü'nü kutladı. Ziyarette konuşan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Milli Hasan Gümüş, Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülmeyen, tarifi imkansız dünyadaki en yüce duygulardan birisi olduğunu ifade ederek "Annelik yeri doldurulamayan, değeri hiçbir şeyle ölçülmeyen, tarifi imkansız dünyadaki en yüce duygulardan birisidir. Yani anne demek dünyada ki tüm güzellik ve değerlerin temerküz ederek tek kelimeyle ifade edilmesidir. Nitekim yüce dinimizde "Cennet annelerin ayakları altındadır." demek suretiyle analık makamının ne denli yüce bir makam olduğunu vurgulamak istemiştir. Feragat ve fedakarlığın timsali olan annelerimiz hayatımız boyunca rehberimiz, eğitimcimiz ve zorlu hayat yolculuğumuzda kutup yıldızımızdır. Onlara layık birer evlat olmak, onları mutlu etmek ve onlara hak ettikleri değeri vermek biz evlatlar olarak en büyük vazifemizdir. Yüreğinde taşıdığı sınırsız sevgi ve sabırla eli öpülesi başta Şehit ve Gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi ve babası ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek. İlce Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve tüm eğitim camiasına teşekkür ettiler.
İhlas Haber Ajansı
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