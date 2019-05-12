AA muhabirini arama çalışmalarına ara verildi
|12 Mayıs 2019 18:21
|Yazdır
Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda önceki gün yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi.
Nişancı'nın kaybolduğu bölgede 210 kişilik Bayburt, Trabzon, Rize ve Erzurum'dan AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi, Karayolları, Özel İdare, Trabzon AKUT ve diğer ekipler tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar, gün boyu devam etti.
Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı arama ve kurtarma timinin gün boyunca derede yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı.
Nişancı'nın ayakkabısının bulunduğu üçüncü gün çalışmaları, yarın sabah yeniden başlanmak üzere sonlandırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|O belediye 9 müdür kadrosu iptal etti
12 Mayıs 2019 19:33
|Tekirdağ'da bedelli askerler yemin etti
12 Mayıs 2019 18:06
|TSE 9 firmanın sözleşmesini feshetti
12 Mayıs 2019 17:06
|Polis adayları, fiziki yeterlilik parkurunda ter döküyor
12 Mayıs 2019 16:32
|İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
12 Mayıs 2019 15:10
|Haydarpaşa'da 1700 yıllık tarih ortaya çıkarıldı
11 Mayıs 2019 23:51
|Nesli tehlikede olan 4 kuş türü için özel çalışma
11 Mayıs 2019 22:22
|Suriye sınırına komando ve askeri sevkiyat
11 Mayıs 2019 22:02
|YTB'den öğrenci seçimi için yazılı sınav
11 Mayıs 2019 20:42
|Lazerli 'tarih bekçileri'
11 Mayıs 2019 20:38