Şeker hastalarının gözdesi 'şekersiz güllaç'

İçeriğindeki süt ile oldukça hafif bir tatlı olan güllaç, şeker hastaları ve diyet yapanlar için şekersiz olarak da üretilerek tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Baklavada Türkiye'nin dünyaca ünlü markası haline gelen Karaköy Güllüoğlu, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan güllacı; şeker hastaları ve diyet yapanlar için yağı alınmış süt ve doğal tatlandırıcı stevia kullanarak üretti. Şekersiz güllaç, şeker hastaları tarafından büyük talep gördü.

Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker hastaları için diyet baklavaları bulunduğunu ifade ederek, ramazanın vazgeçilmez tatlısı güllaç için de aynı çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Güllü, güllacı yaparken şeker hastalarını unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleneksellikle bilimselliği birleştirip ortaya şekersiz güllacı çıkardık. Onlar için de güllaç yapıyoruz. Talep gayet iyi. Tabii güllacın püf noktaları var. Ham maddemiz yağı alınmış süt... Normal güllaçta böyle bir şey yok. Şeker hastaları için yaptığımız güllaçta yağı alınmış süt olması gerekir. Şeker yerine doğal tatlandırıcı stevia, üstünü süslemek için de kiraz yerine vişne kullanıyoruz. Hindistan cevizi, file fındık, Antep fıstığı gibi malzemeleri de arasına ve süslemek için kullanıyoruz. Şekersiz güllacı, şeker hastalarının yanı sıra diyet yapanlar da tercih ediyor. "

- "Ramazan ayında güllaca talep oldukça artıyor"

Nadir Güllü, diyet yapanların şekersiz güllacın yanı sıra normal güllacı da ölçülü olduğu sürece tüketebileceğini ifade ederek, "Her şeyin azı karar, ortası yarar, çoğu zarar." dedi.

Baklava ile beraber güllacın da bir saray tatlısı olduğunu hatırlatan Güllü, "Sindirimi kolay bir tatlı. Ramazan ayında güllaca talep oldukça artıyor. İçine kullanılan malzemelerin yöresinden ve taze olması gerekir. Aksi halde güllaç riskli bir ürün. Tatlıları da iftardan yaklaşık 2 saat sonra yemek gerekir." diye konuştu.

Karaköy Güllüoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Güllü, şekersiz güllacın tarifini de gösterdi.