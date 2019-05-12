İki baraj arasında kalan köydeki evler, sular altında
|12 Mayıs 2019 18:41
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Muş 'un Varto ilçesine Bağlı Tepe köyünde yağmur suyu ve Alpaslan 1 Barajı suyunun taşması sonucu Alparslan 2 Barajının tribünlerininde önüne set çekilmesinden dolayı biriken sular Tepe köyündeki bazı evleri su altında bıraktı.
Varto ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki 60 hane ve 500 nüfuslu Tepe köyünde bulunan yerleşim yerindeki evleri yağmur, eriyen karlar ve baraj suyu tehdit etmeye başladı. Köyün alt kısmında bulunan bazı evler suya gömüldü.
Köyün üst kısmında kalan yerleşim alanları da tehdid altında. Köy halkından İbrahim Çelimli, Baraj çalışanları birkaç gün suyu bırakıp tekrar keseceklerini söylediler ama her hangi bir tedbir bizim için alınmadı. Bazı eşyalarımızı kurtardık bazıları da suyun altında kaldı. Önlem alınmazsa köyün tamamı sulara gömülecek dedi
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