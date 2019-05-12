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Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

Suriye'nin İdlib kentinin güneyinde kurulu olan Türk askerlerinin bulunduğu gözlem noktası yakınına rejim güçleri tarafından topçu atışı ile saldırıda bulunuldu.
 12 Mayıs 2019 18:46
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Suriye'de TSK gözlem noktası yakınına saldırı

'İdlib Gerginliğini Azaltma Bölgesi'nde 12 gözlem noktası bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cebel Zaviye bölgesinde kurulu 10 no'lu gözlem noktası yakınlarına öğleden sonra Esad rejimine ait birlikler tarafından topçu ateşi ile saldırıda bulunuldu. Kimsenin yaralanmadığı ve gözlem noktasının hasar görmediği saldırının, bölgeye yakın mesafedeki Esad rejimi birlikleri tarafından yapıldığı belirtildi.

Aynı gözlem noktasına 29 Nisan ve 4 Mayıs günlerinde de topçu atışı ile saldırı düzenlenmiş, 2 Türk askeri hafif yaralanmıştı.

Öte yandan Rusya destekli rejim birlikleri İdlib'in güneyi ile Hama'nın kuzeyinde kalan bölgelere yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.
DHA
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