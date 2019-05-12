Camiye giren kedi ortalığı birbirine kattı!
|12 Mayıs 2019 18:57
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde teravih namazı öncesi camiye giren kedi, Kuran okuyan imamın üstünden atladı. İmama kısa süreli panik yaşatan kediyi cemaat güçlükle dışarı çıkardı.
Olay dün akşam saatlerinde Karamürsel Ereğli Merkez Camii'nde kılınan teravih namazı öncesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camide Ereğli Merkez Camii imam hatibi Fatih Mehmet Koca'nın Kuranı Kerim okuduğu esnada cami içine bir kedi girdi. Bir süre cemaat arasında koşmaya başlayan kedi, minberin altından geçerek üstünden atladığı imamın panik yaşamasına neden oldu. Kedinin üstünden geçtikten sonra kısa süreli şaşkınlık yaşayan imam okumasına devam ederken, cami içinde koşan kedi ise cemaat tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.
Cami içerisinde yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kocaelinin Karamürsel ilçesinde camiye giren kedi, ortalığı birbirine kattı. Cemaatten bir kişi caminin içerisinde koşturan kediyi fark ederek yerinden kalktı ve kediyi dışarı çıkarmak için uğraştı. Bu sırada kedinin imamın başının üzerinden atlamasıyla panik anları yaşandı. pic.twitter.com/jk66IhgVXXDemirören Haber Ajansı (@dhainternet) 12 Mayıs 2019
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