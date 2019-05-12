1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Camiye giren kedi ortalığı birbirine kattı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde teravih namazı öncesi camiye giren kedi, Kuran okuyan imamın üstünden atladı.
 12 Mayıs 2019 18:57
Yazdır
Camiye giren kedi ortalığı birbirine kattı!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde teravih namazı öncesi camiye giren kedi, Kuran okuyan imamın üstünden atladı. İmama kısa süreli panik yaşatan kediyi cemaat güçlükle dışarı çıkardı.

Olay dün akşam saatlerinde Karamürsel Ereğli Merkez Camii'nde kılınan teravih namazı öncesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre camide Ereğli Merkez Camii imam hatibi Fatih Mehmet Koca'nın Kuranı Kerim okuduğu esnada cami içine bir kedi girdi. Bir süre cemaat arasında koşmaya başlayan kedi, minberin altından geçerek üstünden atladığı imamın panik yaşamasına neden oldu. Kedinin üstünden geçtikten sonra kısa süreli şaşkınlık yaşayan imam okumasına devam ederken, cami içinde koşan kedi ise cemaat tarafından güçlükle dışarı çıkarıldı.

Cami içerisinde yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Üniversiteli öğrencilerden şehit ailelerine ziyaret
12 Mayıs 2019 19:03		 Türk Milli Klavye Takımı, dünya şampiyonu oldu
12 Mayıs 2019 18:51
8 yıllık annelik özlemi son buldu
12 Mayıs 2019 18:36		 Şehit öğretmenin annesine anlamlı ziyaret
12 Mayıs 2019 18:11
Şehit Astsubay Altunkaş son yolculuğuna uğurlandı
12 Mayıs 2019 17:51		 Karnından 3,5 kilogramlık kitle çıktı
12 Mayıs 2019 17:36
Pamuk hemşire hastalarına 'anne' şefkati ile bakıyor
12 Mayıs 2019 17:30		 20 öğrenci, köy köy gezip 'iyilik dağıtıyor'
12 Mayıs 2019 17:26
Bursalı kadın muhtar ve mahalleliden örnek proje
12 Mayıs 2019 17:01		 Üstün ırk 'akbaşlara' Amerikan kancası
12 Mayıs 2019 16:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
Bakan Mustafa Varank, tramvayda görüntülendi
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Şeker prens ve tuz kral 2
saksı değilim ben 1
Su savaşları 1
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
heval 2
haramzade değilim ki devlet yardımı alayım 3
hı hı deyip geçmek 1
her şey çok kötü olacak 1
x,y,z 5
Seracohw 4
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam