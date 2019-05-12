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Kardeşini miras için öldürdüğünü itiraf etti

Çatalca'da kundaklanmış araç içerisinde yanmış halde cesedi bulunan B.T'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabeyi tutuklandı
 12 Mayıs 2019 19:08
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Kardeşini miras için öldürdüğünü itiraf etti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde kundaklanmış araç içerisinde yanmış halde cesedi bulunan B.T'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabeyi İ.T. tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 Mayıs saat 14.00 sıralarında Kızılcaali Mahallesi'nde bir araç yandığını itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen araç içinde yanmış halde ceset bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.

Aracın şirket aracı olduğu belirleyen ekipler, aracı B.T'nin kullandığını tespit etti. Yapılan çalışma sonucu cesedin B.T'ye ait olduğu belirlendi.

Kapsamlı teknik ve fiziki çalışma yürüten jandarma ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Kayıtlarda, B.T'nin sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra aracına bindiği, yaklaşık 50 metre sonra aracın arka koltuğuna ağabeyi İ.T'yi aldığı, aracın yaklaşık 10 dakika sonra durduğu, İ.T'nin arka kapıdan çıkıp şoförün yanına geçtiği görülüyor.

Jandarma ekipleri, çalışma sonunda, B.T'nin ağabeyi İ.T'yi cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına aldı.

Şüpheli İ.T. ilk ifadesinde, kardeşiyle aralarında miras anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktığını, kardeşini başına taşla vurarak öldürdükten sonra aracı Çatalca'ya getirdiğini, içinde ceset bulunan aracı kundakladığını itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.T. tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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