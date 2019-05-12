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Fuat Oktay, annesinin kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla annesi Şaziye Oktay'ın kabrini ziyaret etti
 12 Mayıs 2019 19:13
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Fuat Oktay, annesinin kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla annesi Şaziye Oktay'ın kabrini ziyaret etti.

Oktay, Anneler Günü'nde annesi Şaziye Oktay'ın Eyüp Mezarlığı'ndaki kabrine gitti.

Annesinin kabri başında dua eden Fuat Oktay, su döktüğü kabire karanfil bıraktı.

Anadolu Ajansı
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