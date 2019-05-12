Fuat Oktay, annesinin kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla annesi Şaziye Oktay'ın kabrini ziyaret etti
|12 Mayıs 2019 19:13
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anneler Günü dolayısıyla annesi Şaziye Oktay'ın kabrini ziyaret etti.
Oktay, Anneler Günü'nde annesi Şaziye Oktay'ın Eyüp Mezarlığı'ndaki kabrine gitti.
Annesinin kabri başında dua eden Fuat Oktay, su döktüğü kabire karanfil bıraktı.
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