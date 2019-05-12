Nevşehir'de tarlasını süren çifçi yeraltı şehri buldu

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde çiftçilik yapan Bahri Orhan (39), kendisine ait tarlada traktörle çalışırken yeraltı şehrine açıldığı tahmin edilen dehliz buldu.

Tatlarin'de yaşayan Bahri Orhan, 20 günde önce kendisine ait engebeli tarlada traktörle çalışmaya başladı. Orhan çalışma sırasında, arazinin orta kısmında dehliz (üstü kapalı, dar ve uzun geçit) olduğunu fark etti. Yeraltı şehrine açıldığını tahmin edilen dehlizi gören Bahri Orhan, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen jandarma ve Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, dehlizin yer altı şehrine açıldığı tahmin edildi. Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün alanda temizlik çalışması yapmak için bakanlığa yazı gönderdi.

Bahri Orhan, traktör ile çalışırken dehlizleri fark ettiğini söyleyerek, "Buraya gelen yetkililer tarihi alanın yeraltı şehri olduğunu söylediler. Buranın temizlenmesi gerektiğini belirttiler. Burayı koruma altına alacaklarını ve Ankara'ya yerlatı şehrinin temizlenmesi için yazı göndereceklerini ifade ettiler. Şimdi bu yazının cevabının gelmesini bekliyoruz" dedi.

Tatlarin Belde Belediye Başkanı Ercan Selvi ise, beldenin konumu itibariyle geçmişte büyük bir yaşam merkezi olduğunu belirterek, "Tatlarin'de buna benzer mağara ve yeraltı şehri açılmayı bekliyor. İleride burayı turizme kazandırmak için elimizden gelen imkanlarımızı kullanacağız" diye konuştu.