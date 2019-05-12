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Çocuklarda besin alerjisine dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Güroğlu, çocuklarda yaşanabilecek olan zehirlenmelerde ebeveynlere çok iş düştüğünü ifade etti.
 12 Mayıs 2019 19:23
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Çocuklarda besin alerjisine dikkat!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Güroğlu, çocuklarda yaşanabilecek olan zehirlenmelerde ebeveynlere çok iş düştüğünü ifade etti.

Çocuklarda besin alerjisinin tanısına ve tanı sonrası takibine dikkat çeken Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ayşe Güroğlu, çocuklarda yaşanabilecek olan zehirlenmelerde ebeveynlere çok iş düştüğünü ifade etti. Besin alerjisinin, tüketilen besinlere bağlı olarak vücudun vermiş olduğu reaksiyonlardan birisi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ayşe Güroğlu, önemli bilgiler verdi.

Hastalık hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Güroğlu, şunları söyledi:

"Çocuklarda en sık alerji etkisi gösteren besinler arasında balık, deniz ürünleri, soya, süt, yumurta ve bakliyatlar gibi besinler yer almaktadır. Bununla birlikte benzer familyaya sahip olan besinlerin, örneğin cevize alerjisi olan bir çocuğun, bademe de alerjisi olma durumu söz konusudur. Besin alerjisine yönelik tanının kesinlikle bir doktor tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış tanısı yapılan hastalara gereksiz uygulanacak tedaviler çok daha kötü sonuçlar doğurabilir. Bir besin alerjisinin belirlenebilmesi için belirli bir sürecin takibi ve bu süreç içerisinde tüketilen besinin miktarı oldukça önemlidir. Bu durum öykü tanı olarak da nitelendirilen, hastanın belirli bir süre içerisinde tüketim gösterdiği ve bu tüketimde göstermiş olduğu reaksiyonların takibinden oluşan ön görüdür. Alerjik reaksiyonların görüldüğü çocuklarda tanı sonrası takip oldukça önemlidir. Yaklaşık altı ay ya da bir yıllık bir süreçte ebeveynlerin çocuklarının kullanmış oldukları besinleri sıkı takibe almaları gerekmektedir. Bununla birlikte sıklıkla basit alerji şurupları ile tedavi edilebilir. Ancak daha ağır reaksiyon gösteren durumlarda kortizon müdahalesi gerekmektedir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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