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'PKK'nın kararları artık Sincar'da veriliyor'

Musul'un Sincar ilçesindeki Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo:- "Hanesor, PKK'nın Irak-Suriye hattındaki en büyük karargahlarından biri"- "PKK'nın kararları Kandil'den sonra Hanesor'da veriliyor"
 12 Mayıs 2019 19:28
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'PKK'nın kararları artık Sincar'da veriliyor'

Irak'ın Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesindeki Peşmerge komutanlarından Kasım Şeşo, terör örgütü PKK'nın kararlarını Kandil'den sonra elinde tuttuğu Sincar'ın Hanesor bölgesinde verdiğini belirtti.

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı hakkında AA muhabirine konuşan Şeşo, örgütün Ağustos 2014'ten bu yana Irak-Suriye sınırı üzerindeki Sincar'ın Hanesor bölgesini elinde tuttuğunu söyledi.

Örgütün, Hanesor üzerinden Sincar ilçesini yönetmeye çalıştığını dile getiren Şeşo, "Hanesor, PKK'nın Irak-Suriye hattındaki en büyük karargahlarından biri. PKK'nın kararları Kandil'den sonra Hanesor'da veriliyor." dedi.

Şeşo, PKK'nın Sincar da dahil olmak üzere tüm Musul'da şu ana kadar 16 yaş grubu olan yaklaşık 500 çocuğu kaçırdığı bilgisini verdi.

Terör örgütü PKK'nın ilçede haraç topladığını da aktaran Şeşo, örgütün nasıl para elde ettiğini şu sözlerle anlattı:

"PKK'nın Hanesor'daki uygulamalarından biri haraç toplamak. Örgüt, haraç toplamak, vatandaşların mal ve mülküne el koyma gibi uygulamalardan aylık yüz binlerce dolar gelir elde ediyor. PKK, bunun yanında kaçak yollarla sattığı ham petrolden de para kazanıyor."

- PKK insani yardımları engelliyor

Sincar İlçe Meclisi Başkanı Veyis Nevaf da PKK'nın son 2 yıldır ilçenin meşru idaresinin Sincar'a dönmesini engellediğini söyledi.

Örgütün, Sincar'daki insani yardım faaliyetlerini de engellediğine işaret eden Nevaf, "PKK, Hanesor bölgesinde istemediği takdirde insani yardımları da engelliyor." diye konuştu.

Teröristler, 30 Nisan'da Sincar'da faaliyet gösteren Barzani Yardım Vakfının Sincar ilçesindeki sorumlusunu alıkoyup yardım faaliyetlerini engellemişti.

Irak ve Suriye sınırına yakın bir bölgede yer alan Hanesor bölgesi, Sincar ilçe merkezinden 10 kilometre mesafede bulunuyor.

- Terör örgütü PKK'nın Irak'taki varlığı

Terör örgütü PKK, 1980'li yılların başında Lübnan ve Suriye'deki askeri kamplarını bugün varlık gösterdiği Irak-İran sınırındaki Kandil bölgesine taşımıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Iraklı Kürt partilere yönelik saldırısını fırsat bilen PKK, sınır hattında meydana gelen boşluğu 1990'a kadar yayılmacı bir politikayla doldurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) hakim iki parti; Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Partisi, 1990'lı yıllarda PKK ile silahlı mücadele ederek örgütü bölgelerinden atmak için girişimlerde bulundu.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te de DEAŞ'ın Musul'un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı.

Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil'deki faaliyetlerine devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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