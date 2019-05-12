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O belediye 9 müdür kadrosu iptal etti

Bursa Yıldırım Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında meclis toplantısında gündeme sunulan ve oy birliği sağlanan önerge ile alınan karar doğrultusunda 9 müdür kadrosunu iptal etti.
 12 Mayıs 2019 19:33
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O belediye 9 müdür kadrosu iptal etti

Bursa Yıldırım Belediyesi, tasarruf tedbirleri kapsamında meclis toplantısında gündeme sunulan ve oy birliği sağlanan önerge ile alınan karar doğrultusunda 9 müdür kadrosunu iptal etti.

Başkan Oktay Yılmaz'ın göreve başladığı günden itibaren kurum içerisinde tasarruf tedbirleri uygulayan Yıldırım Belediyesi'nde, mayıs ayı meclis toplantısında önemli kararlara imza atıldı. Meclise sunulan önerge kapsamında, belediyede iş ve işlemlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla mevcut kadrolarda genel idare hizmetler sınıfında bulunan Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Arşiv Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü'nün müdür kadrolarının iptali, AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti gruplarının oy birliği ile kabul edildi. Alınan karar doğrultusunda 9 müdür kadrosu iptal edilirken, genel idari hizmetler sınıfında bulunan Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ihdası için sunulan ve yine tüm gruplar tarafından oy birliği sağlanarak kabul edilen bir diğer önerge ile müdür kadrosu iptal edilen birimlerin, çalışmalarını yeni oluşturulan bu iki müdürlük çatısı altında sürdürmesi kararlaştırıldı.

Hem vakitten hem nakitten tasarruf

Müdürlük kadrolarının iptalinin ardından ilgili birimlerin çalışmalarına ve Yıldırımlılara hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İdari olarak bazı müdürlüklerimizi kapatarak, müdür sayımızı azaltacağız. Kapatılan müdürlükleri diğer müdürlüklere entegre edeceğiz. Elbette birimlerin çalışması ve hizmetlerde herhangi bir iptal söz konusu olmayacak. Hizmetlerin hemşehrilerimize daha etkin ulaşması, kurum içi bürokrasinin azalması adına kabul edilen önergeler doğrultusunda 9 müdürlük kadrosunu iptal ederken, iki yeni müdürlük oluşturuyoruz. Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Kreş Müdürlüğü, Arşiv Müdürlüğü, Basın ve Yayın Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve İşletme Müdürlüğü'nü, genel idari hizmetler sınıfında bulunan Koordinasyon İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ihdası için sunulan ve oy birliği ile kabul edilen önerge kapsamında aynı çatı altında birleştireceğiz. Bu uygulamayla bir taraftan daha hızlı hizmet üretirken, diğer taraftan da bürokrasiyi, yazışmaları azaltacağız. Böylece hem vakitten hem nakitten tasarruf sağlayacağız. Aldığımız kararların ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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