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Akşener'den saldırıya uğrayan gazeteciye ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
 12 Mayıs 2019 20:38
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Akşener'den saldırıya uğrayan gazeteciye ziyaret

İYİ Parti lideri Akşener, dün evine gittiği sırada saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Demirağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten Akşener'e İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı da eşlik etti.

DHA
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