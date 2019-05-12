Akşener'den saldırıya uğrayan gazeteciye ziyaret
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya uğrayan gazeteci Yavuz Selim Demirağ'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
|12 Mayıs 2019 20:38
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