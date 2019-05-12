13 yaşındaki çocuk, çalışan otomobili alıp kaçtı

Antalya'da su almak için market önünde duran Erdem Gürel'in çalışır durumdaki otomobili, 8 ve 13 yaşındaki iki kardeş tarafından çalındı. Araçla kaçan çocuklar kısa süre sonra yakalandı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde 00.30 sıralarında meydana geldi. Konya'da öğretmenlik yapan Erdem Gürel, kiraladığı otomobille Antalya'ya geldi.

Gebizli Mahallesi'ne gelen Gürel, 1123 Sokak üzerinde su almak için bir marketin önünde durdu. Çalışır durumda bırakarak araçtan inen Gürel, markete girdiği sırada M.E. (8) ve C.D. (13) adlı iki kardeş araca binerek hızla uzaklaştı. Aracın çalındığını gören Güler, marketten çıkarak koşmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, çevrede çalınan aracı aramaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Çalınan araç kısa süre sonra, Yeşildere Mahallesi 1171 Sokak üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Aracı çalınan Gürel, olay yerine gelince küçük çocuklara, "Sürmek için isteseniz verirdim. Niye böyle bir şey yaptınız?" dedi.

Aracı çalan iki kardeş işlem yapılmak üzere Çocuk Şube ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Çocuklardan şikayetçi olmayacağını söyleyen Gürel, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.