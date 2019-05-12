Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kaynatılırken taşan süt çocuğu hastanelik etti
Samsun'da üzerine sıcak süt tenceresi devrilen çocuk yanarak hastanelik oldu.
|12 Mayıs 2019 20:53
|Yazdır
Samsun'da üzerine sıcak süt tenceresi devrilen çocuk yanarak hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sobanın üzerinde tencerede kaynayan sütün taşması sonucu tencereyi eliyle sobanın üzerinden almak isteyen kadının eli yanınca tencere elinden düşüp 8 yaşındaki yeğeni Elif B.K 'nin üzerine devrildi. Üzerine kaynar süt dökülen küçük kız yanarak yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Manisa'da feci kaza: 1'i eski muhtar, 2 ölü
12 Mayıs 2019 21:42
|Ardahan'da taş ocağında patlama: 4 yaralı
12 Mayıs 2019 21:37
|Baraj gölüne traktörle giren 3 çocuk boğuldu
12 Mayıs 2019 21:07
|13 yaşındaki çocuk, çalışan otomobili alıp kaçtı
12 Mayıs 2019 20:48
|AA muhabiri Nişancı'nın ayakkabısı bulundu
12 Mayıs 2019 20:43
|Somali'de Türk mühendise suikast
12 Mayıs 2019 19:43
|Hasta yakını profesörün odasını kundakladı
12 Mayıs 2019 18:01
|Üniversiteli İrem'in kahreden ölümü!
12 Mayıs 2019 16:57
|16 yaşındaki Başak'tan 11 gündür haber alınamıyor
12 Mayıs 2019 16:44
|Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
12 Mayıs 2019 16:12