Depremden sonra oluştu! Zehirli su akıyor

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde geçen 20 Mart'ta meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin etkisiyle Pamukkale ilçesinde fabrikaların bulunduğu bölgede oluşan yarıktan zehirli su çıkmaya başladı. Geçtiği yerlerde kalın bir tortu bırakan ve depremden bu yana toprak altından çıkarak doğaya akan zehirli suyun nasıl ve nereden geldiği bilinmiyor ancak çevre ve canlılar için büyük tehlike oluştururken, iş insanları kamu kurumlarının duyarsızlığına isyan etti.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde Organize Sanayi Bölgesi'nin alt kısmındaki fabrikaların bulunduğu bölgede 5 ayrı noktada oluşan yarıklardan zehirli su çıkmaya başladı. İddiaya göre bir tekstil fabrikasının bahçesinde, Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle ortaya çıkan yarıktan akmaya başlayan su, daha sonra fabrikanın çevresinde de toplam 5 ayrı noktada çıktı. Koyu rengi ve keskin kokusuyla depremden bu yana toprak altından çıkarak akan su, insan hayatını ve çevreyi de tehdit ediyor. Geçtiği yerlerde kalın bir tortu tabakası bırakan suyun nereden ve nasıl geldiği bilinmiyor. Bölgedeki fabrika sahipleri çareyi, depremle oluşan yarıklardan gelen suyun çıktığı yerleri iş makinesiyle kazmakta buldu ancak suyun akışı daha da hızlandı. Depremden bu yana akan kesilmeden akan su, çevreyi kirletmeye de devam ediyor. Suyun geçtiği yerlerde fabrika sahipleri, durumu tüm yetkili kurumlara bildirdikleri belirterek duyarsızlığa isyan etti. Zehirli suyun bir fabrikanın atıklarını yer altındaki kaynak suyuna karıştırdığı, bunun da depremle birlikte ortayla çıkan yarıktan gün yüzüne çıktığı sanılıyor.

'TAHLİL YAPTIRDIK ZEHİRLİ ÇIKTI'

Tekstil fabrikasının sahibi Ali Demirdağ, depremin ardından oluşan yarıktan çıkan suyu tahlil ettirdiklerini belirterek, suyun zehirli çıktığını söyledi. Suyun nasıl ve nereden geldiğini bilmediklerini vurgulayan Demirdağ, şöyle dedi

Acıpayam depreminden sonra bu zehirli su ortaya çıktı. Bizim fabrikamızın çevresindeki iki noktada bu su çıkıyor. Para verip, tahlil ettirdiğimizde bırakın içmeyi, tarla bile sulanamaz derecede zehirli çıktı. Zehrin içeriği için ayrıca tahlil yapılması gerektiği bildirildi. Ancak bunun için 6 bin 500 TL daha bir masraf yapmamız gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Devlet Su İşleri başta olmak üzere tüm yetkili kurumlara başvurduk ancak herkes 'Biz ne yapalım' diye bize soruyor. Biz kepçelerle kazdık, su daha da çoğaldı. Suyun nereden kirli geldiğini bilmiyoruz. Araştırılmasını ve önlem alınmasını istiyoruz. İki aydır bu şekilde akıyor. Birçok yere başvurduk. Ancak kimse ilgi göstermedi. Çözümsüz kaldık vatandaş olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Suyun aktığı yerin çevresindeki bahçeler de kurudu. Etraftaki herkes kokudan rahatsız. Su ovaya akıyor ve çiftçiler de bu durumdan son derece rahatsız.

Zehirli suyun çıktığı yerdeki fabrikalardan birinin sahibi olan Ömer Timurtaş da depremden önce böyle bir durum olmadığını belirterek, Bu durumdan çok rahatsızız. Binamızın çökmesinden korkuyoruz. Bu zehirli su nedeniyle doğa kirleniyor, yeşil alanlar kuruyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz diye konuştu.

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