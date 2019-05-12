1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Hemşirelik eğitimi, mesleğin sahiplerine bırakılmalı'

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik:- "Hemşirelik eğitimi, hemşirelik mesleğinin sahiplerine bırakılmalı. Hemşirelik akademik kadrolarına, hemşirelik dışı meslek sahiplerinin istihdamı önlenmeli"-
 12 Mayıs 2019 21:11
Yazdır
'Hemşirelik eğitimi, mesleğin sahiplerine bırakılmalı'

Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik, "Hemşirelik eğitimi, hemşirelik mesleğinin sahiplerine bırakılmalı, hemşirelik akademik kadrolarına, hemşirelik dışı meslek sahiplerinin istihdamı önlenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, dünya hemşireleri için 2019 yılı temasının, "Hemşireler: Herkes için Sağlık Hedefine Ulaşmada Öncü Bir Ses" olarak belirlendiğine işaret etti.

Bu temanın, bilinen ve bilinmeyen hastalıklar, bulaşıcı olmayan hastalıklar, değer temelli sağlık hizmetleri, göçmen sağlığı, ruh sağlığı ve iyilik hali, şiddetin sağlık bakımına ve bireylere etkisi ve küresel sağlık sorunlarını içerdiğini bildiren Çelik, hemşirelerin küresel sağlık sorunlarının önlenmesinde ve çözümlenmesinde, birey, aile ve toplum için sağlık hedefine ulaşmada önemli sorumlulukları bulunduğunu vurguladı.

Nitelikli ve güvenli bir sağlık hizmetinin olumlu çalışma ortamlarıyla mümkün olabildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hemşirelerin, topluma hak ettiği nitelikli bakımı sunabilmesi ve sağlık hedefine ulaşmada öncü bir ses olabilmesi için yapılması gereken düzenlemeler bulunmaktadır. Bu kapsamda, temel eğitimi hemşire olmayan sağlık insan gücüne, uzaktan eğitimle hemşirelikte ön lisans ve lisans diploması verilme uygulaması durdurulmalı. Hemşirelik eğitimi, hemşirelik mesleğinin sahiplerine bırakılmalı, hemşirelik akademik kadrolarına, hemşirelik dışı meslek sahiplerinin istihdamı önlenmeli. Niteliksiz ve meslek dışı kuruluş, bireyler tarafından yürütülen hemşirelik kurslarına izin verilmemeli, mevcut programlar durdurulmalı.

Hemşirelik hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonu başhemşirelik unvanıyla hemşirelik yönetmeliğinde yer alan görev, yetki ve sorumluluklarla yürütülmeli. Yasalarla tanımlanmış hemşire kadrolarının görev, yetki ve sorumlulukları diğer sağlık çalışanlarına verilmemeli. Hemşire insan gücü planlaması, modern, bilimsel ve mesleğin icrasına yönelik özellikler dikkate alınarak yapılmalı ve hemşire istihdam problemi çözülmeli."

Çelik, devlet kurumlarında iş bulamayan hemşirelerin, "İş Tecrübesi Edindirme Programları" ile istismar edilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini, hemşirelerin özlük haklarının iyileştirilmesini ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının önlenmesini istediklerini ifade etti.

Sevilay Şenol Çelik, sağlık politikalarının oluşturulmasında söz sahibi olmayı ve hemşireliğe özel bilgi ve uygulamaların, sağlık sisteminin yaşamsal bir bileşeni olarak tanınmasını istediklerini de kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Bakanlıklara danışılmadan, Ruh Sağlığı Yasası hazırlanmamalı'
11 Mayıs 2019 13:53		 'Türkiye'de 500 bin kişi atık toplayıcılığı yapıyor'
09 Mayıs 2019 22:03
MEB'de kadroya geçen işçiler, yaz döneminde de, aylık istiyor
06 Mayıs 2019 14:20		 Veterinerlerden doktorlara tepki: Herkes kendi işini yapsın
06 Mayıs 2019 13:44
Hak-İş ve Memur-Sen'den 'sendikal baskılara' tepki
05 Mayıs 2019 11:57		 Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının 28. Olağan Toplantısı yapıldı
05 Mayıs 2019 01:41
'İsrail'e karşı uluslararası toplum ortak tavır almalı'
04 Mayıs 2019 22:37		 İnsan Vakfı'ndan 'yardım' iddiasına açıklama
04 Mayıs 2019 16:47
Memura 1 derece talep edilecek
04 Mayıs 2019 08:20		 EBS'nin, Nisan ayı KİK toplantısına taşıdığı 21 konu
03 Mayıs 2019 20:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:42 - Manisa'da feci kaza: 1'i eski muhtar, 2 ölü21:37 - Ardahan'da taş ocağında patlama: 4 yaralı21:33 - Binali Yıldırım: 23 Haziran'da arızayı gidereceğiz21:29 - Zonguldak'ta ilk organik fındık fabrikası kuruluyor21:24 - Kılıçdaroğlu, Akşener'i ziyaret edecek21:19 - Erdoğan: Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler21:15 - Tabiat parkı zengini 'Samsun'21:11 - 'Hemşirelik eğitimi, mesleğin sahiplerine bırakılmalı'21:07 - Baraj gölüne traktörle giren 3 çocuk boğuldu21:04 - SOLOTÜRK, İstanbul'da gösteri yaptı
20:58 - Depremden sonra oluştu! Zehirli su akıyor20:53 - Kaynatılırken taşan süt çocuğu hastanelik etti20:48 - 13 yaşındaki çocuk, çalışan otomobili alıp kaçtı20:43 - AA muhabiri Nişancı'nın ayakkabısı bulundu20:38 - Akşener'den saldırıya uğrayan gazeteciye ziyaret20:34 - Profesörün odasını yakan hasta yakını tutuklandı20:30 - Erdoğan, Beyoğlu'nda nostaljik tramvaya bindi19:48 - Liseliler yaptı! 1 saatlik şarj ile 150 kilometre gidiyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mansur Yavaş, 'heykel'i törenle yerine koydu
'Bahçeli'nin sözleri Cem Yılmaz üzerinde etkili oldu'
3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyecek
Arınç: İmamoğlu 'lanet olsun sizin desteğinize' diyemiyor
Dışişleri atanan uzmanı, 'imam hatipli' diyerek küçümsedi
DSP'nin İstanbul adayı yarıştan çekildi
Bülent Arınç'tan, Davutoğlu ve Gül'e uyarı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Bakan Mustafa Varank, tramvayda görüntülendi
Bağış toplayan Defne Özkan dolandırıcı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıllar sonra buraya bakmak 1
Öğrenci evi 4
Sadece sordum 3
hattori hanzo 3
Ben hariç hepiniz yanacaksınız 2
Milli sporumuz 2
Sigara kokusu 3
çuvaldız 1
borcam 6
sabahattin ali 1
SON İLANLAR
Sinop İl Özel İdaresi 28 İşçi Alacak
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam