Erdoğan: Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı'nda düzenlenen Geleneksel Beyoğlu İftarı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim için anneler, hayat boyu anılması gereken varlıklardır. Onun için bizim dinimizde cennet annelerin ayakları altındadır, babaların değil. Öpülesi ayaklarının altı annelerdir. Ben öptüm, siz de öpün. Vatanımızın bekası için, ciğerparelerini kara toprağa veren tüm fedakar şehitlerimizin annelerine buradan bir kez daha ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum."

"İstanbul'un ve 80 vilayetiyle tüm Türkiye'nin ihtiyacı darbe çığırtkanlığı yapanlar değil, 15 Temmuz'da olduğu gibi canı pahasına istiklaline ve istikbaline sahip çıkan milletin bizatihi kendisidir."

"Kazanı kaynatıp sandıklardan oyu çalanların üste bir darbe tehdidinde bulunmalarına İstanbul halkı 23 Haziran'da gereken cevabı verecektir."

- Cennet annelerin ayakları altındadır babaların değil.

- Sandıklardan oyu çalanların, üstüne bir de darbe tehdidinde bulunanlara İstanbul halkı 23 Haziran'da cevap verecektir.

- Dağdan talimatlar geliyor. Sandıklardan oy çalanlarla benim milletimin zerre bir olacağına inanmıyorum.

- Dün Belçika'nın bir şehrinde seçimlerin yenilenmesine karar verildi, bakalım orada da itibar suikastine maruz bırakılan olacak mı?

- Ana muhalefetin başındaki zatın savurduğu tehditler ortada, buna karşı hiçbir ses yok.

- Sandıktan korkan siyasetçilerin olduğu tek yer bizim memleketimizdir. Eğer bir yerde seçim yenileniyorsa orada demokrasi teşkil ediyordur.

- Milli irade bizim her şeyimizdir. Sonuna kadar savunacağız.

- Statların tribünlerine pankartlar asıyorlar. FETÖ'nün uşağı olan kişiler sloganlarını tribünlere asıyorlar.

- İnşallah tercihlerin en doğru, seçimlerin de en sağlıklı şekilde yapılmasını sağlayacağız.

- Sanatçılarımızın arasına da nifak tohumu ektiler. Sanatçılarımızı da tehdit ettiler.

- Sanatçı, sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dalkavukluk yapmaz.

- Bunların demokrasi kılıfını kazıdığınız zaman altından katıksız bir despotizm katıksız bir medeniyetsizlik çıkar. Ülkemizi bunların elinden kurtarmaya kararlıyız.

- Siyaset meydanı er meydanıdır, kendine güvenenlere bu meydan hep açıktır. Sonuçta sağda solda taşkınlık yapanların değil, milletin dediği olur.

- Atatürk Kültür Merkezi'nin gövdesine bunlar bize yakışmayan, aşırı uçların kan kokan pankartlarını astılar, hepsi sökülüp atıldı.

- 23 Haziran'da bir kez daha milletimizin hakemliğine gidecek olmaktan memnunuz. Büyük Türkiye davasına sahip çıkmak milletimizin birlik ve beraberliğini gözetmek görevimizdir. İnşallah önümüzdeki dönemde de 82 milyonun kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz.