Ardahan'da taş ocağında patlama: 4 yaralı
|12 Mayıs 2019 21:37
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Ardahan'daki bir köydeki taş ocağında yaşanan patlamada 4 kişi ağır yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton AŞ'ye ait taş ocağında henüz belirlenemeyen sebeple patlama oldu.
Patlamada, taş ocağındaki Selçuk Yazgan, Adem Demirci, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz ağır yaralandı.
Yaralılar, taş ocağına çağrılan ambulanslar ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumu ağır olan yaralılar, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.
Olayın ardından Ardahan Valisi Mustafa Masatlı da Ardahan Devlet Hastanesi'ne gelerek ilgililerden yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin de olay yerine giderek inceleme yaptığı patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.
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