Manisa'da feci kaza: 1'i eski muhtar, 2 ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sepetli motosiklet ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza; Kurşunlu Kaplıcaları yolu üzerindeki Kurşunlu Piknik Alanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Cebeci (68) yönetimindeki 45 SC 4864 plakalı sepetli motosiklet ile karşı yönden gelen Nevzat Z. (78) yönetimindeki 45 LR 155 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sezai Ocak (52) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada hayatını kaybeden Sezai Ocak'ın Salihli'ye bağlı Caferbey Mahallesi eski muhtarı olduğu öğrenilirken, İdris Cebeci'nin de aynı mahalleden olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.