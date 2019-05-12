Manisa'da feci kaza: 1'i eski muhtar, 2 ölü
|12 Mayıs 2019 21:42
|Yazdır
Manisa'nın Salihli ilçesinde sepetli motosiklet ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza; Kurşunlu Kaplıcaları yolu üzerindeki Kurşunlu Piknik Alanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Cebeci (68) yönetimindeki 45 SC 4864 plakalı sepetli motosiklet ile karşı yönden gelen Nevzat Z. (78) yönetimindeki 45 LR 155 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sezai Ocak (52) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden Sezai Ocak'ın Salihli'ye bağlı Caferbey Mahallesi eski muhtarı olduğu öğrenilirken, İdris Cebeci'nin de aynı mahalleden olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ardahan'da taş ocağında patlama: 4 yaralı
12 Mayıs 2019 21:37
|Baraj gölüne traktörle giren 3 çocuk boğuldu
12 Mayıs 2019 21:07
|Kaynatılırken taşan süt çocuğu hastanelik etti
12 Mayıs 2019 20:53
|13 yaşındaki çocuk, çalışan otomobili alıp kaçtı
12 Mayıs 2019 20:48
|AA muhabiri Nişancı'nın ayakkabısı bulundu
12 Mayıs 2019 20:43
|Somali'de Türk mühendise suikast
12 Mayıs 2019 19:43
|Hasta yakını profesörün odasını kundakladı
12 Mayıs 2019 18:01
|Üniversiteli İrem'in kahreden ölümü!
12 Mayıs 2019 16:57
|16 yaşındaki Başak'tan 11 gündür haber alınamıyor
12 Mayıs 2019 16:44
|Midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
12 Mayıs 2019 16:12