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Kilosu 130 liraya kadar çıkıyor! Talep çok yoğun

Ramazan ayının gözde yiyeceklerinden biri olan hurma, bu sene de yoğun ilgi görüyor.
 12 Mayıs 2019 21:48
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Kilosu 130 liraya kadar çıkıyor! Talep çok yoğun

Ramazan ayının gözde yiyeceklerinden biri olan hurma, bu sene de yoğun ilgi görüyor. Tercihinize göre çeşitlerini bulabileceğiniz hurma fiyatları ise 13 liradan başlayıp 130 liraya kadar çıkıyor.

Hurmaların çoğunun Medine'den geldiğini belirten Ankara'nın tanınmış Hurmacısı Kenan Kula, 30'a yakın hurma çeşitlerinin olduğunu söyleyerek, "13 liradan başlayıp 130 liraya kadar çıkan hurma çeşidimiz var. 130 lira dediğimiz Peygamber efendimizin diktiği rivayet edilen Acve hurması. Onun bir alt kalitesi de yine efendimizin yiyerek oruç tuttuğu rivayet edilen Amber hurması" diye konuştu.

Tüketicinin istediğine göre tercih edebileceği hurma çeşitlerinin olduğunu belirten Kula, Mebrum denilen Medine hurmalarının özellik olarak sert, sakız gibi ve tatlı olduğunu, şeker hastalığı olanların ya da tatlı sevmeyenlerin ise şeker yoğunluğu az olan Sugi hurmasını tercih ettiklerini söyledi.

Ramazan ayında en çok tercih edilen hurma çeşitlerinin başında ise kilosu 85 liradan satılan, lif oranı ve besin değeri daha fazla olan Mejdul hurması geliyor. Mejdul hurmasının lif oranı yüksek olduğu için tok tuttuğunu vurgulayan Kula, bu hurmanın sahurda sütle birlikte tüketildiğinde çok rahat oruç tutulabileceğini ifade etti.

Hurma fiyatlarının bu sene yüzde 10 arttığını belirten Kula, "Geçen sene 40 liraya sattığımız hurma çeşitleri bu sene 55-60 liraya kadar çıkabiliyor. Bu sene kilosunu 85 liradan sattığımız Mejdul hurmasını geçen sene 65- 70 lira civarındaydı" şeklinde konuştu.

Diyetisyen Yeşim Ay Atik de hurmayı sofralarımızdan eksik etmememiz gerektiğini söyleyip, hurmada çok büyük bir lif ve posa içeriği olduğunu vurgulayarak, "Uzun süren açlık sonrasında bazı bireylerde kabızlık görülebiliyor. En azından bağırsak florasını düzenlemesi açısından hurmanın lif içeriği önemsenmesi gerekiyor. Potasyum kaynağı olan hurma aynı zamanda içerisinde B grubu vitaminlerini ve K vitaminini bulunduruyor. Çok önemli antioksidan bileşikleri de içeriyor" ifadelerini kaydetti.

Hurmayı çok rahat tüketebileceğimizi ifade eden Atik, ciddi şeker problemi olan kişilerin hurma yerken miktarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda da uyardı.
İhlas Haber Ajansı
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