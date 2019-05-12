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Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu
 12 Mayıs 2019 22:08
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Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde düzenlenen terör saldırısı sonrasında şehit olan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in (31) babası Alaattin Özdemir ile telefonda görüştü.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ve beraberindeki heyet, 10 Mayıs Cuma günü Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit olan Kırıkkaleli Piyade Sözleşmeli Er Hakan Özdemir'in (31) Balışeyh ilçesine bağlı Hüseyinbeyobası'ndaki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Can, aileye taziyelerini ilettikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, baba Alaattin Özdemir ile görüştürdü.

Şehit babasıyla telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alaattin Bey; başımız sağ olsun. Allah sabrınızı artırsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Rabbim şehidimizle inşallah sizlerle cennetinde buluşmayı nasip etsin. Yenge hanıma da aynı şekilde bu temennilerimizi iletirseniz çok çok memnun olurum. Zaten şehitlik makamı noktasında bir şey söylememize gerek yok. Onlar sevgili peygamberimizin en yakın dostları. Onunla beraberler. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sabrınızı arttırsın. Birliğimizi daim etsin" dedi.

Şehit babası Alaattin Özdemir ise "Vatan sağ olun, bayrağımız dalgalansın. Ezanımız susmasın" şeklinde cevap verdi.

Şehit Hakan Özdemir'in dedesi Faik Özdemir ise, "Sayın Cumhurbaşkanım ben senin hastanım. Ben sana hep dua ediyorum. Ben 77 yaşındayım. Senin resmini odaya taktım" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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