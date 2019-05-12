Antalya ve Muğla'da sahiller yabancı turistlere kaldı

Antalya ve Muğla'da ramazan ayı dolayısıyla sahiller yabancı turistlere kaldı.

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 20 derece, nem oranı ise yüzde 58 olarak ölçüldü.

Ramazan nedeniyle yerli turistin rağbet etmediği sahiller, güneşli havayı fırsat bilen yabancı turistlerle doldu. Turistler, denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Konyaaltı sahilindeki yabancı turistlerin bazıları güneşlenmeyi tercih ederken bazıları denize girdi, bazıları ise sahilde yürüyüş yapıp, bisiklete bindi.

Antalya'ya eşi ve iki çocuğuyla tatile gelen Rus Evgenia Silina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kapadokya'nın ardından geldiklerini Antalya'nın, çok daha sıcak olduğunu söyledi.

Antalya'ya ilk defa geldiklerini ifade eden Silina, eşi ve çocuklarıyla tatilin tadını çıkardığını dile getirdi.

- Marmaris

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'de de sahillerde turistler, güneşin ve denize girmenin keyfini yaşadı.

Yabancı turist yoğunluğunun en fazla olduğu ilçe Marmaris'te hava sıcaklığı en yüksek 25, deniz suyu sıcaklığı da 21 derece ölçüldü.

Sıcak havayı değerlendirenler denize girdi, plajda güneşlendi. Sıcak hava dolayısıyla yerli ve yabacı turistler Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Denize giren turistlerden bazıları, su sporları yaptı. Adrenalin sevenler paraşütle uçarak ve jet-ski yaparak eğlenceli zaman geçirdi. Marmaris Körfezi'nde bazı motoryat ve yelkenli yat sahipleri de alargada deniz ve güneşin keyfini yaşadı.