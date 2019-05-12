Bingöl Valisi yaralı askerleri ziyaret etti
Tunceli-Bingöl sınırında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askeri, Vali Kadir Ekinci ziyaret etti.
|12 Mayıs 2019 22:33
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Tunceli-Bingöl sınırında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 2 askeri, Vali Kadir Ekinci ziyaret etti.
Alınan bilgilere göre, Tunceli'nin Pülümür ile Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda, teröristlerle ile sıcak temas yaşandı.Çıkan çatışma iki asker yaralandı.Yaralı askerler bölgeden helikopterle alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavisi devam eden jandarma uzman çavuşları Bingöl Valisi Kadir Ekinci ziyaret etti.Geçmiş olsun dileklerini ileten Ekinci, doktorlardan da bilgi aldı.
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