Öğretmenler toplu taşımayı indirimli kullanacak
Mersin'de milli bayramlarda da toplu taşıma ücretsiz olacak
|12 Mayıs 2019 22:38
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dini bayramlarda ücretsiz olan toplu taşıma hizmetlerinin artık milli bayramlarda da ücretsiz olacağını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğrenciler, öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşlara yönelik ulaşım fiyatlarında indirime gideceklerini belirten Seçer, çok geçmeden ulaşım konusunda ikinci müjdesini de verdi. Seçer, dini bayramlarda ücretsiz olan toplu taşıma hizmetlerinin milli bayramlarda da ücretsiz olacağını duyurdu.
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