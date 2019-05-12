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Öğretmenler toplu taşımayı indirimli kullanacak

Mersin'de milli bayramlarda da toplu taşıma ücretsiz olacak
 12 Mayıs 2019 22:38
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Öğretmenler toplu taşımayı indirimli kullanacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dini bayramlarda ücretsiz olan toplu taşıma hizmetlerinin artık milli bayramlarda da ücretsiz olacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada öğrenciler, öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşlara yönelik ulaşım fiyatlarında indirime gideceklerini belirten Seçer, çok geçmeden ulaşım konusunda ikinci müjdesini de verdi. Seçer, dini bayramlarda ücretsiz olan toplu taşıma hizmetlerinin milli bayramlarda da ücretsiz olacağını duyurdu.
İhlas Haber Ajansı
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