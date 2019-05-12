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Okulda cinsel istismar iddiası protesto edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Merkez Anadolu Lisesi müdür yardımcısının öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası, bir grup tarafından protesto edildi.
 12 Mayıs 2019 22:43
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Okulda cinsel istismar iddiası protesto edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Merkez Anadolu Lisesi müdür yardımcısının öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası, bir grup tarafından protesto edildi.

Merkez Anadolu Lisesinde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan B.E.'nin kız öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası büyük bir tepki ve öfkeye neden oldu. İddialar üzerine Eğitim-Sen öncülüğünde bir araya gelen öğrenci velileri, eğitimciler, esnaf, vatandaş, taciz ve cinsel istismar iddiasını basın açıklaması ve oturma eylemi yaparak protesto etti.

Eğitim-Sen şubesi önünde düzenlenen basın açıklamasını Eğitim-Sen Şırnak Şube Sekreteri Serap Ok okudu. Ok, "İlçemizde gerçekleşen bu cinsel taciz ve istismar sendikamız tarafından bilindiği andan itibaren soğukkanlı ve sağduyulu bir şekilde olayın üzerine gidilmiştir. Okulda yaşanan bu taciz olayının, çocuklar tarafından dillendirilmesinden sonraki 11 günde boyunca eğitimci maskesi altındaki bu şahıs okula gitmiş, mağdurlarla aynı ortamda çalışmaya devam etmiştir. Taciz ve istismarı gerçekleştiren kişi kadar onu koruyanları da aynı derecede ve aynı kefede gördüğümüzü belirtmek isteriz. Hiç kimse ama hiç kimse bizleri çocuklarımızla sınamaya ve sabrımızı ölçmeye kalkışmasın. Çocuklarımız geleceğimizdir, geleceğimizi hiç kimseye dokundurtmayacağımızı ifade ederiz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından kalabalık beş dakikalık oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eyleminden sonra bir gurup öğrenci olayı Nusaybin Caddesi'nden Sanat Sokağı'na kadar yürüyerek tepki gösterdi.

Cizre Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili açıklama

Cizre'de yaşanan ve tepkiye neden olayla ilgili Cizre Kaymakamlığı da resmi sosyal hesaplarından konu ile ilgili açıklamada bulundu. Cizre Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ilçemiz Merkez Anadolu Lisesi'nde iddia olunan olayla ilgili olarak adı geçen öğretmen hakkında adli ve idari tahkikatlar başlatılmıştır. Ayrıca soruşturmaların selameti açısından adı geçen öğretmen hakkında 9 Mayıs 2019 tarihinde görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konu tarafımızca takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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