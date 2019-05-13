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MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı

 13 Mayıs 2019 00:01
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MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı

Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları ve Değerlendirme Kriterlerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esaslarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esaslarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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