MEB, BİLSEM değerlendirme kriterlerini açıkladı
|13 Mayıs 2019 00:01
|Yazdır
Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları ve Değerlendirme Kriterlerini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esaslarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esaslarını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.
Ahmet KANDEMİR
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Görevde yükselme kapsamında atanan engelli veya mazereti bulunanlar yerinde kalabilecek
09 Mayıs 2019 11:43
|e- imzalı diplomalara mühür vurulacak mı?
06 Mayıs 2019 16:53
|40 okul çevre beratı ödülü kazandı
03 Mayıs 2019 00:01
|MEB'den yeni genelge
30 Nisan 2019 02:41
|DYK ek hizmet puanlarını Mebbis e-personel modülüne kim girer?
24 Nisan 2019 12:15
|Yabancı uyruklu öğrenciler destek eğitim hizmetlerinden yararlanabilir mi?
23 Nisan 2019 00:03
|Beden eğitimi öğretmenleri e-okula veri girecek
22 Nisan 2019 14:23
|Kantin kiraları ÜFE'ye göre güncellenecek
22 Nisan 2019 00:09
|Özel eğitim alanında destek eğitimi verecek uzman öğretici yetiştirme kursu düzenlenecek
22 Nisan 2019 00:08
|MEB; Ahşap oyuncak yarışması için kabul edilen oyuncakları yayınladı
22 Nisan 2019 00:07