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Kocaeli'de kumar operasyonu: 15 kişi gözaltında

Kocaeli'de kumar oynatılan iş yerlerine operasyon: 15 gözaltı
 12 Mayıs 2019 22:58
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Kocaeli'de kumar operasyonu: 15 kişi gözaltında

Kocaeli'de polis ekiplerince kumar ve tombala oynatılan iş yerlerine düzenlenen operasyonda farklı suçlardan aranan 16 kişi yakalanırken, kumar oynatılan 5 iş yeri hakkında adli işlem başlatıldı. Kumar oynayan 34 kişiye ise toplam 10 bin 880 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi koordinesinde ülke genelinde başlatılan "Kumar ve Tombala Uygulaması" Kocaeli'de de gerçekleştirildi. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerinden 64 ekipten 277 polis ile gerçekleştirilen uygulama il genelinde düzenlendi. Uygulama kapsamında 127 iş yeri, 5 dernek lokali kontrol edilirken, 3 bin 910 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde farklı suçlardan 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında iş yerlerine yapılan baskınlarda kumar oynanan 2 tombala takımına, 3 okey ve iskambil kağıtlarına el konuldu. 5 kişi hakkında "Kumar oynatmak" suçundan adli işlem başlatılırken, 34 kişiye "Kumar oynamak" suçundan toplam 10 bin 880 TL ceza kesildi. Kumar masasında bulunan 635 TL paraya, iş yerinde bulunan 2 sigara makinesine ve 1 adet ruhsatsız tabancaya el konuldu.
İhlas Haber Ajansı
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