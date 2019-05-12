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Gülüç'te 3 bin kişi Başkan Demirtaş'ın iftarında buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından düzenlenen halk iftarına yaklaşık 3 bin kişi katıldı.
 12 Mayıs 2019 23:18
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Gülüç'te 3 bin kişi Başkan Demirtaş'ın iftarında buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş tarafından düzenlenen halk iftarına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İftar programında çeşitli gösteriler sunuldu.

Gülüç Belediyesi Düğün Salonu önünde bu yıl 6.'sı gerçekleştirilen iftar programında Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş ve eşi Işıl Demirtaş, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, AHOS Otel Yönetim Kurulu Başkanı Engin Aygün, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve yaklaşık 3 bin kişi yer aldı.

İftar programı öncesi Gülüçlülere hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş aynı sofrada bir kez daha tüm Gülüçlülerle birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Başkan Demirtaş iftara katılan herkese teşekkür ederken, Gülüç halkının Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da kutladı. Okunan ezanın ardından oruçlar açıldı ve dua yapıldı. İftar duasının ardından sırasıyla AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu birer selamlama konuşması yaptı.

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Gülüç halkı ile birlikte iftarda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaymakam Çorumluoğlu konuşmasında " Burada sizlerle birlikte olmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz. Cenabı-ı Allah'tan dileğimiz şudur ki, Ülkemiz üzerinde , islam coğrafyası üzerinde bugün bu Gülüç'te yaşamış olduğumuz birlik ve beraberlik eksilmesin. Bu duygu ve düşüncelerle başta Belediye Başkanımız olmak üzere katılımlarından dolayı siz değerli gülüç halkına selam ve sevgiler sunuyorum ve il başkanımızın, milletvekilimizin söylediği gibi değerli annelerin, ellerinden öpüyorum ve sevgili çocuklara da, buradan şunu söylemek istiyorum, sevgili çocuklar, sevgili gençler, anneleriniz bugün var yarın yok. Kaybettiğiniz de belki üzülüyorsun. Onun için varlığında kıymetini bilin onların bir dediğini iki etmeyin. Bu duygu ve düşüncelerle bütün Gülüç, Ereğli ve ülkemizin İslam coğrafyasının Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum. Şimdiden birlik ve beraberlik içerisinde bir ramazan geçirmeyi temenni ediyorum. " dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'de Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, programı tertip eden Başkan Gökhan Demirtaş'a teşekkür etti. Milletvekili Türkmen konuşmasında şu sözlere yer verdi; " Birlikte kardeşçe bizimle beraber bu iftarı paylaşan Gülüçlü hemşerilerim, hepinizin şimdiden ramazan bayramı mübarek olsun. Cenab-ı Hak oruçlarınızı makbul ve kabul eylesin. Başı rahmet, ortası marifet sonu da azaptan, ateşten kurtulma bu mübarek ayda, Cenab-ı hak bütün Müslüman ülkelerin ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkede ve dünyada mağdur olan insanlara Cenab-ı hak yardım etsin diliyoruz ve dua ediyoruz. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bende bunu tertip eden çok değerli belediye başkanım Gökhan kardeşime ve onun ekibine, belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Değerli il başkanımız hatırlattı önce kendi annelerimizin ellerinden öper daha sonra bütün annelerin anneler gününü kutlarım. Onların bizler üzerinde çok büyük emekleri var. Cennet, annelerin ayaklarının altındadır ve bütün annelere sağlık sıhhat diliyorum."

Konuşmalarından ardından önce semazen, daha sonra Gülüç Vesile Dikmen Ortaokulu son sınıf öğrencilerinin dans ve son olarak ise Aşuk ile Maşık gösterisi yapıldı. İftar programı canlı müzik eşliğinde bir süre daha devam etti.
İhlas Haber Ajansı
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