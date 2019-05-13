13 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısına katılacak ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

(Ankara/11.00/15.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, mart ayı süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ay ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

4- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Turboşaft Ar-Ge Test Merkezi Binaları Temel Atma Töreni'ne ve T700-TEI-701D Motoru Teslim Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi üye ülkelerden bakanların katılımıyla toplanacak.

(Brüksel)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek.

2- Soma'daki maden faciasında yaşamını yitiren 301 işçi, facianın 5. yılında Soma Madenci Şehitliği'nde anılacak.

(Manisa/12.00)

3- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından olan ve Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı icra edilecek Denizkurdu-2019 başlayacak.

4- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)