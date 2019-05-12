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Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.
 12 Mayıs 2019 23:36
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Erdoğan, kafede vatandaşlarla sohbet etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Geleneksel Beyoğlu İftarı'nın ardından Huber Köşkü'ne gitmek üzere Taksim'den ayrılan Erdoğan, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde aracını durdurdu.

Buradaki bir kafeye giren Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan, kafede yaklaşık bir saat kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da eşlik etti.

ERDOĞAN, İFTAR ÖNCESİNDE TRAMVAYA BİNDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar öncesinde ,se Taksim Meydanı'na geldi. Erdoğan, iftarın verileceği alanda etrafını saran vatandaşlarla sohbet ederken, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Anıtı önünden nostaljik tramvaya bindi. Bir süre tramvayda seyahat eden Erdoğan, vatandaşları selamladı.
Anadolu Ajansı
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